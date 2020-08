Apple rilascia iOS e iPadOS 13.6.1 per risolvere tre bug

Oltre all’aggiornamento supplementare per macOS Catalina 10.15.6, nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha reso disponibile anche l’aggiornamento iOS e iPadOS 13.6.1 con la risoluzione di tre bug.

Si tratta di due bug di sistema, uno per la mancata cancellazione di file di sistema non necessari quando lo spazio di archiviazione è in esaurimento, e un bug di gestione termica che poteva causare la visualizzazione sullo schermo di una tinta verde. Invece il terzo bug corretto riguarda il sistema per rilevare e monitorare la possibile esposizione al Covid-19, più precisamente le notifiche disabilitate per alcuni utenti.

Per scaricare e installare l’update occorre aprire Preferenze, Gererali, Aggiornamenti. Qui di seguito riportiamo le note di rilascio pubblicate da Apple per l’update iOS e iPadOS 13.6.1:

• Risolve un problema per cui i file dei dati di sistema non necessari potevano non essere eliminati automaticamente quando lo spazio di archiviazione disponibile era ridotto.

• Risolve un problema di gestione termica per cui alcuni schermi potevano mostrare una colorazione verde.

• Risolto un problema per cui le notifiche di esposizione potevano venire disabilitate per alcuni utenti.

Considerando che siamo alla metà di agosto, questo potrebbe esser uno degli ultimi aggiornamenti da Apple per le versioni iOS e iPadOS correnti, prima dell’arrivo di iOS e iPadOS 14. In ogni caso, a differenza degli altri anni, Cupertino potrebbe posticipare leggermente il rilascio dei nuovi iPhone 12 e così posticipare anche la distribuzione delle prossime release dei sistemi operativi mobile.

