Apple rilascia l’aggiornamento supplementare per macOS Catalina 10.15.6

Apple rilascia un aggiornamento supplementare per macOS Catalina. E’ vero, in autunno arriva macOS Big Sur e il mondo Mac subirà una netta accelerazione verso il futuro con i processori Apple Silicon, ma oggi il sistema operativo più aggiornato per i computer di Apple è macOS Catalina e per molti Mac sarà anche l’ultimo disponibile. Perciò, specialmente chi con questi computer ci lavora, sarà contento di sapere che nelle scorse ore Apple ha rilasciato un aggiornamento supplentare per Catalina che va a risolvere alcuni bug presenti nella versione che fino a poche fa era l’ultima disponibile per il download. Sempre nelle scorse ore Apple ha rilasciato anche l’update iOS e iPadOS 13.6.1.

Per quanto riguarda l’update dei mac, due sono nello specifico i problemi che l’update supplementare di macOS Catalina 10.15.6 va a risolvere. Il primo riguarda un problema con le app di virtualizzazione mentre il secondo è rivolto ai nuovi iMac da 27″ 2020 che, a causa di un bug, potrebbero mostrare lo schermo “sbiadito” dopo essere stato risvegliato dalla funzione di Standby.

L’aggiornamento come dicevamo è disponibile per tutte le macchine sulle quali è già presente – o è possibile installare – macOS Catalina. Per scaricarlo è sufficiente cliccare sul logo della Mela in alto a sinistra nella barra di stato e selezionare la prima voce in lista, denominata Informazioni su questo Mac. A quel punto cliccate sul pulsante Aggiornamento Software… visibile all’interno della scheda denominata Panoramica e seguite le istruzioni per procedere con l’installazione. Il pacchetto ha un peso di 2.8 GB e richiederà il riavvio del Mac al termine dell’installazione.

Per conoscere tutte le novità introdotte da Apple con macOS Catalina potete fare riferimento al nostro articolo dedicato, dove trovate anche le istruzioni per l’installazione. Se volete salvarlo su una chiavetta USB per procedere con l’installazione da zero, fate riferimento alla nostra guida. A proposito, vi abbiamo anche parlato delle dieci piccole novità nascoste in questo sistema operativo.

Per quanto riguarda invece macOS Big Sur, attualmente installabile in versione beta e in autunno disponibile pubblicamente per tutti, potete leggere questo nostro approfondimento dove trovate tutto quello che c’è da sapere. Al suo interno trovate novità, segreti e data di rilascio, oltre alle compatibilità per sapere se girerà sul vostro Mac oppure no. In quest’ultimo caso, non fatevi scappare l’aggiornamento per Catalina appena rilasciato.

Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.