Tre anni possono bastare: niente più aggiornamenti per Pixel 2 e Pixel 2 XL

Presentando Pixel 2 e Pixel 2 XL nell’ottobre del 2017, Google aveva promesso almeno tre anni di aggiornamenti. Sono passati esattamente tre anni e Big G ha fatto sapere che non offrirà più aggiornamenti per questi dispositivi.

Il sito Android Police riferisce che il prossimo aggiornamento, previsto per dicembre, sarà l’ultimo. Dopodiché, gli utenti di questi smartphone non avranno non solo update di sistema ma neanche patch di sicurezza.

Tre anni di update sembrano essere la norma per i dispositivi Android (almeno per quelli di fascia alta). Apple sembra invece essere più attenta: iOS 14 è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s (presentato ne 2015) e modelli successivi. L’iPhone 6s riceverà per almeno un altro anno gli aggiornamenti; ancora meglio sul versante tablet: l’iPad Air 2, presentato nell’autunno del 2014, è compatibile con iPadOS 14 e gli utenti hanno potuto installare per ben sette anni vari i vari aggiornamenti del sistema.

Google da tempo studia un modo per rendere più semplice la distribuzione degli aggiornamenti di sistema ma i vari produttori, inclusa Samsung, generalmente non offrono update dopo i tre anni. Anche i Pixel 4a e Pixel 5 da poco annunciati da Google (i primi di Big G con supporto alle reti 5G di ultima generazione) seguiranno lo stesso destino: tre anni di aggiornamenti e poi nulla. Tre anni è anche tanto considerando che, in particolare con i dispositivi Android di fascia bassa, molti produttori non rilasciano nemmeno un singolo update (fortunatamente in tanti casi è ad ogni modo possibile ottenere aggiornamenti di tecnologie legate a Google controllando gli update da Google Play).