Apple rimuove i limiti di acquisto su Apple Store online

Apple rimuove i limiti di acquisto introdotti negli scorsi giorni nella maggior parte degli Apple Store online nel mondo, Italia inclusa: il numero massimo prima imposto non appare più effettuando ordinazioni a partire dalla giornata di domenica 22 marzo. Ricordiamo che l’introduzione dei limiti è stata osservata inizialmente in Cina e Asia, poco dopo il lancio dei nuovi iPad Pro 2020, MacBook Air 2020 e anche dei Mac mini, questi ultimi aggiornati esclusivamente per quanto riguarda la capacità di serie degli SSD e le relative opzioni di configurazione. I limiti inizialmente introdotti in Cina sono poi stati estesi anche in Italia, USA e nella maggior parte degli Apple Store online nel mondo.

Nel nostro Paese e altrove era possibile acquistare un numero massimo di due iPad Pro, due iPhone per tutti i modelli presenti a listino, e fino a un massimo di 5 MacBook Air 2020. In passato la multinazionale di Cupertino ha introdotto limiti al numero massimo di prodotti acquistabili online, per lo più in Cina e altri paesi asiatici, come misura per contrastare il fenomeno del mercato grigio. Sfruttando l’assenza di una distribuzione diretta di Apple in alcuni paesi gli approfittatori acquistavano in blocco grandi quantità di iPhone, iPad e MacBook per poi rivenderli in questi mercati a prezzi superiori.

Per questa ragione non è insolito che Apple introduca limiti all’acquisto soprattutto per i nuovi iPhone oppure per i prodotti appena presentati in Asia. Negli scorsi giochi però le limitazioni sono state rilevate non solo per iPad Pro 2020, MacBook Air 2020 e Mac mini aggiornati, ma anche per prodotti e modelli in commercio da tempo, inclusi gli iPhone 11, 11 Pro, iPhone XR e anche iPhone 8 e 8 Plus.

In questo articolo riportiamo due schermate da Apple Store online: la prima in alto di oggi, senza limite al numero massimo di iPad Pro 2020 acquistabili, invece la schermata in basso in cui è visibile l’avviso che informa del limite. I vincoli applicati su scala globale per praticamente tutte le linee di prodotti Apple è così stata ritenuta da alcuni come una soluzione per bilanciare meglio la disponibilità e la domanda in periodo di emergenza coronavirus.

Ma visto che ora Apple rimuove le limitazioni delle quantità acquistabili praticamente ovunque nel mondo, come rileva MacRumors, mentre l’epidemia continua a diffondersi su scala globale, sembra smentire l’ipotesi di cui sopra. Nel momento in cui scriviamo alcune limitazioni sembrano ancora attive in Cina, ma è possibile che Apple le rimuova anche qui nelle prossime ore.

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi iPad Pro 2020 e MacBook Air 2020 è disponibile ai rispettivi collegamenti.