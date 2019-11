HOLO è il primo triangolo stradale olografico al mondo

Si chiama HOLO ed è il primo complemento notturno al classico triangolo. Creato dall’inventore Fabio Lettieri, si tratta di un innovativo sistema utile a segnalare istantaneamente la presenza del veicolo in caso di fermo, proiettando a terra un triangolo visibile fino a 30 metri di distanza che attira l’attenzione grazie alla sua luce intermittente.

Prima di installare il tradizionale triangolo mobile, HOLO può essere infatti fissato sul tetto della vettura, senza dover scendere o allontanarsi dal proprio mezzo. Impermeabile, compatto e ricaricabile tramite USB con autonomia fino a 5 ore, questo dispositivo è il nuovo accessorio da inserire nel kit di sicurezza di automobilisti e motociclisti, brevettato e certificato a livello europeo dall’ente tedesco TÜV.

L’idea nasce dal fatto che ogni notte tantissimi automobilisti rischiano la vita nel tentativo di posizionare il triangolo mobile di segnalazione su strade poco illuminate. Fatto ancor più critico, non esiste un sistema di allerta per moto, scooter e auto per disabili.

Varato nel 1992, l’art. 162 del Codice della strada dichiara che, in assenza di segnale mobile di pericolo, il conducente in difficoltà e al buio deve provvedere in qualsiasi altro modo a presegnalare efficacemente il veicolo fermo. E qui entra in gioco HOLO.

«Oggi ci basta uno smartphone per gestire da oltre trecento chilometri di distanza qualsiasi funzionalità delle nostre case. Per posizionare un triangolo stradale durante le ore notturne invece si rischia la vita. Per questo abbiamo creato HOLO, che permette di proiettare un triangolo olografico molto più visibile di quello classico, stando comodamente al sicuro nella propria auto»

spiega Fabio Lettieri, che da anni trasforma potenziali brevetti in prodotti da mettere sul mercato «Dopo mesi di test, molto duri per quel che riguarda l’ambito della sicurezza stradale, siamo riusciti a ottenere la certificazione TÜV a livello europeo».

In Italia lo distribuisce MAK, azienda bresciana già nota nel mercato delle ruote in lega d’alluminio. Costa 45 euro (IVA inclusa) ed è già in vendita anche su Amazon.