Apple risolverà i problemi dei Mac M1 con monitor ultra wide

In un documento di supporto tecnico, Apple evidenzia di essere a conoscenza del problema che, in alcuni casi, impedisce ai nuovi Mac con processore Apple Silicon M1 il corretto riconoscimento delle risoluzioni video di monitor esterni ultrawide o super-ultrawide.

Apple spiega che dalle Preferenze di Sistema, facendo click su Monitor e tenendo premuto il tasto Option è possibile vedere risoluzioni aggiuntive per il secondo monitor e selezionare una opzione di risoluzione in scala per il secondo monitor.

Apple riferisce che è al corrente del problema che impedisce ad alcuni Mac con processore Apple Silicon M1 il corretto riconoscimento di alcuni monitor esterni e che questo inconveniente sarà risolto con un aggiornamento di macdOS Big Sur.

In attesa della soluzione in arrivo da Apple, chi ha urgenza può tentare di risolvere il problema con SwitchResX, utility che abbiamo più volte segnalato sulle pagine di macitynet, che permette di abilitare risoluzioni non supportate direttamente da sistema, effettuare il video-mirroring, cambiare la profondità colore e molto altro ancora.

Apple ha presentato il suo primo processore per Mac basato su architettura ARM e progettato internamente da Cupertino nel keynote del 10 novembre. Nello stesso evento sono stati presentati i primissimi Mac M1: MacBook Air, MacBook Pro 13 pollici e anche Mac mini.

Pur trattandosi di un processore destinato a macchine di fascia bassa per Apple, tutti e tre i Mac M1 hanno ottenuto punteggi molto alti in termini di prestazioni, benchmark e anche in prove a confronto di utilizzo reale, superando anche di molto le prestazioni offerte dai processori Intel sostituiti da M1 e spesso raggiungendo e anche superando le prestazioni dei processori Intel di fascia più alta. Tutti gli articoli che parlano dei Mac ARM sono disponibili da qui.

Tutto quello che c’è da sapere sul processore Apple Silicon M1 è in questo approfondimento di macitynet. La recensione di Mac mini con chip Apple M1 è in questa pagina.