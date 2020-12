Volkswagen dà il benvenuto alla futura Apple Car

Non sentivamo più parlare di Apple Car o Project Titan da mesi, anzi da anni, salvo una sfilza infinita di brevetti di Cupertino su tecnologie e soluzioni innovative per auto, ma è bastato il ritorno delle anticipazioni su una possibile vettura elettrica di Apple per ripotare subbuglio nei mercati e in interi settori, come dimostrano le dichiarazioni del CEO di Volkswagen che dichiara rispetto e benvenuto a ogni nuovo concorrente in grado di introdurre innovazioni nel settore.

Il nome di Apple è indicato solo alla fine del messaggio, ma da ogni singola parola risulta evidente che il destinatario del messaggio è proprio a multinazionale di Cupertino. Occorre rilevare che subito dopo la notizia di tecnologie rivoluzionarie attese in una automobile marchiata Apple attesa nel 2024, il titolo AAPL ha immediatamente registrato una impennata nelle quotazioni di borsa. Allo stesso tempo e per una percentuale praticamente identica, intorno al 6%, il titolo Tesla ha perso quotazione come non avveniva da mesi.

In questo scenario frenetico arrivano le dichiarazioni del dirigente top di Volkswagen che ha risposto alle domande sul possibile arrivo di Apple Car con un galateo di altri tempi:

«Attendiamo con impazienza nuovi concorrenti che certamente accelereranno nuovamente il cambiamento nel nostro settore e apporteranno nuove competenze. L’incredibile valutazione [dei nuovi concorrenti, ndr] e il loro accesso praticamente illimitato alle risorse infonde in noi molto rispetto. Una vera sfida: dimensioni maggiori di quelle del nostro settore (ad esempio Toyota Motor Corporation). Ho già detto: l’azienda più valutata al mondo sarà di nuovo una società di mobilità: può essere Tesla, Apple o Volkswagen AG».

Le dichiarazioni del CEO di Volkswagen sono state pubblicate in risposta a una domanda su LinkedIn e sono state segnalate da iMore. Nelle scorse ore anche Elon Musk ha commentato le anticipazioni su Apple Car definendole strane e bocciando il design mono cella della batteria dal punto di vista tecnologico.

Maciynet segue gli sviluppi di Apple Car da oltre 5 anni: tutti gli articoli sull’argomento sono disponibili da questa pagina.