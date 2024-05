Apple torna in auto forse collaborando con Rivian

Dieci anni di ricerca e sviluppo e miliardi di dollari investiti nell’ambizioso progetto Apple Car non sono persi: il colosso di Cupertino starebbe valutando di collaborare con una nota startup statunitense per fornire tecnologia a bordo delle auto elettriche, e si tratterebbe di Rivian.

Per il momento siamo nel campo delle indiscrezioni che partono dalla catena di fornitura segnalate da DigiTimes, quindi da accogliere con molta cautela in attesa di ulteriori riscontri da altre fonti. Da quando Apple ha terminato il progetto Apple Car emergono quasi quotidianamente ipotesi e speculazioni sulle prossime mosse di Cupertino, sia in campo auto che intelligenza artificiale.

Secondo gli addetti ai lavori dopo aver rinunciato definitivamente a sviluppare da zero un veicolo in proprio, Apple potrebbe mettere a frutto 10 anni e più di ricerca e sviluppo, oltre che investimenti miliardari, concedendo in licenza alcune sue tecnologie originariamente ideate per Apple Car.

Purtroppo non vengono forniti dettagli sulla possibile forma che potrebbe assumere una collaborazione tra Apple e Rivian. Le ipotesi vanno da tecnologie per il sistema di infotainment e per i passeggeri a bordo, fino a tecnologie AI e di guida autonoma che Apple ha studiato e sviluppato per anni. In attesa di ulteriori indizi ricordiamo che a inizio 2024 un dirigente veterano ha lasciato Apple per un ruolo di alto profilo proprio in Rivian per il lancio dei nuovi prodotti.

Ma anche se l’accordo con Rivian o altro marchio di auto non dovesse andare in porto, è certo che le tecnologie Apple sviluppate per Apple Car, soprattutto lato intelligenza artificiale AI e guida autonoma, torneranno utili a Cupertino in altri settori, dispositivi e servizi.

