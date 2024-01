Apple perde DJ Novotney da 25 anni pilastro nel lancio di nuovi prodotti

Un altro pezzo molto importante del gruppo che ha contribuito Apple a diventare grande a a creare prodotti memorabili se ne va. Dopo Tang Tan, di fatto colui che ha dato vita al mondo iPhone così come lo conosciamo oggi, lascerà Apple anche.

Stiamo parlando di una figura che ha il titolo di vice president of hardware engineering, in pratica di un dirigente che si colloca appena sotto massimi responsabili di Apple e che ha incarichi operativi fondamentali. Nel corso della sua carriera a Cupertino, durata 25 anni è stato il vice di chi ha curato lo sviluppo di prodotti come iPod e iPhone, per poi diventare il vice di Dan Riccio dando un contributo fondamentale allo sviluppo di iPad.

Successivamente Novotney è stato reclutato da Jeff Williams e Jonathan Ive per portare sul mercato Apple Watch e infine una decina di anni fa è stato spostato sul progetto Apple Car, nome in codice Titan.

Il manager, sulla scorta di una rivoluzione che ha condotto la Mela ridimensionare le sue ambizioni nel campo delle auto elettriche, era infatti poi stato spostato nel settore dei dispositivi per la casa (quello che si occupa di Homepod) ma è sulla base della sua precedente esperienza in Titan che Novotney ha trovato casa in Rivian che appunto produce vetture elettriche, nota per avere prodotto il primo furgone elettrico per Amazon.

L’addio di Novotney è l’ennesimo segnalale di una profonda rivoluzione in atto a livello dirigenziale in Apple. Sono decine di dirigenti di alto livello che hanno lasciato Cupertino. Solo per citare gli ultimi due più noti parliamo di Steve Hotelling, che aveva dato un contribuito ad alcune tra le più complesse e cruciali tecnologie di Apple (tra cui TouchId) presenti su iPhone, iPad, Apple Watch e anche l’ultimo Vision Pro e di Tang Tan menzionato sopra.

Quest’ultimo, approdato vice president of product design di iPhone ed Apple Watch; oltre a questo Tan è il dirigente che si occupa degli accessori e tra questi anche del cosiddetto “team acustico” a cui si deve lo sviluppo degli Airpods.