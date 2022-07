Tim Cook alla Sun Valley Conference con pickup elettrico di Rivian Automotive

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato alla Sun Valley Conference, annuale incontro tra miliardari organizzato dalla banca d’investimento Allen & Co., pensato come un evento informale per far ritrovare elementi di spicco nel mondo dell’IT, incontri dai quali dovrebbero / potrebbero nascere nuove idee.

L’amministratore delegato di Apple si è presentato all’incontro con un pickup elettrico di Rivian Automotive, il modello R1T nella colorazione metallic green.

Il fondatore e CEO di Rivian, R.J. Scaringe, era anch’egli presente all’incontro e a quanto pare è stato uno dei protagonisti dell’incontro.

Scaringe ha portato all’evento due veicoli elettrici: il pickup R1T e l’utilitaria sportiva R1S. Bloomberg riferisce che i partecipanti all’evento si sono mostrati interessati alle due vetture, parcheggiate per tre giorni nei pressi dell’area dove si è svolto l’evento. Scaringe è stato visto mostrare dettagli del veicolo a Ken Langone, co-fondatore di Home Depot (nota azienda che si occupa della vendita al dettaglio di prodotti per la manutenzione della casa).

L’interesse di Cook per i veicoli elettrici è rilevante sapendo che Apple sta testando da tempo suoi veicoli elettrici e a guida autonoma. Non è difficile supporre qualche possibile accordo con la casa automobilistica e un’azienda statunitense specializzata in tecnologia automobilistica che sviluppa prodotti e servizi relativi al trasporto sostenibile e dispone di strutture in varie zone degli USA, inclusa San Jose (non troppo lontano dal quartier generale della Mela). Nel 2017 la Rivian ha annunciato la costruzione di un SUV elettrico e di un pick-up elettrico su una piattaforma che i dirigenti sostengono possa essere modificata per i veicoli futuri o adottata da altre aziende, entrambi i veicoli saranno semi-autonomi e progettati per la guida sia su strada che fuoristrada.