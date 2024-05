Wanbo Mozart 1 Pro, videoproiettore completo in offerta lancio a 349 €

Se comprate il videoproiettore Wanbo Mozart 1 Pro potete portare il cinema ovunque, in alta qualità, e senza bisogno di altro. Si tratta infatti di un prodotto completo, con integrata la piattaforma Android TV 11 e due altoparlanti per godere a pieno dei contenuti multimediali con un solo dispositivo.

In tal caso sappiate che è stato appena annunciato e per pochi giorni si può comprare in offerta-lancio inserendo un codice speciale nel carrello (lo trovate indicato a fine articolo).

Questo videoproiettore è l’ideale per chi non è particolarmente pratico con questo genere di dispositivi. È infatti dotato di autofocus e di un sistema di correzione automatica della distorsione trapezoidale, oltre ad una funzione di allineamento intelligente dello schermo; tecnologie queste che permettono di avere la proiezione sempre al massimo della qualità, mantenendo forma e proporzioni originali.

È un ottimo prodotto anche perché riproduce nativamente in risoluzione Full HD a 1080p e supporta anche i video in formato 4K. Offre un rapporto di contrasto pari a 3000:1 e 900 ANSI Lumen, con tecnologia ottica Pixel Pro 5.0 per un’immagine sempre chiara.

Come dicevamo integra due altoparlanti da 8 Watt ciascuno, per un totale quindi di 16 Watt, dotati di amplificatore DSP indipendente, in modo da poter godere di un buon audio senza bisogno di collegare un impianto esterno (per chi vuole c’è comunque la presa audio).

Questo tenendo conto poi che usa ben tre ventole per il raffreddamento, producendo un rumore di soli 35 dB che secondo il produttore non infastidiscono affatto durante la visione dei film.

È certificato Netflix e Widevine DRM L1, e come anticipato è dotato della piattaforma Android TV 11 che offre l’accesso a più di 8.000 applicazioni senza bisogno di collegare dispositivi esterni.

Questo si può comunque fare sfruttando la presa HDMI o quella USB, oppure sfruttando il collegamento Bluetooth 5.0. Per l’accesso a internet c’è invece il WiFi a 2.4 o 5.0 GHz.

In dotazione c’è il telecomando per controllare l’interfaccia, e volendo si può sfruttare il microfono integrato per inviare i comandi vocali tramite l’Assistente Google.

Per finire, occupa un volume di circa 22 x 21 x 18 centimetri e se posizionato ad una distanza compresa tra 1,3 e 3,3 metri è possibile ottenere una proiezione che va dai 55 ai 120 pollici di diagonale.

La promozione

Se volete comprarlo, sappiate che al momento è in offerta lancio: invece di 499 € è scontato a 369 €, ma fino al 16 Maggio potete ottenere un ulteriore sconto di 20 € inserendo il codice WanboM1P nel carrello, andandolo perciò a pagare soltanto 349 €.

Altri dettagli sulla promozione in questa pagina.

