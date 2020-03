Apple sfoggia AirPods Pro e la cancellazione del rumore nello spot Snap

Con lo spot Snap, pubblicato mercoledì 11 marzo, Apple ha condiviso tutta la “magia” della funzione della cancellazione del rumore degli AirPods Pro, gli auricolari wireless di ultima generazione che macitynet ha recensito in questo articolo. Protagonista di Snap è una giovane donna che, mentre cammina in una città affollata, utilizzando le funzionalità degli AirPods Pro come la cancellazione attiva del rumore, riesce a estraniarsi dalla realtà e immaginare di essere nel mondo che sogna.

AirPods Pro offre un controllo del suono molto efficace. La cancellazione attiva del rumore permette di non lasciarsi distrarre dai suoni intorno a sé e la modalità trasparenza consente di interagire tranquillamente con il mondo che ti circonda quando necessario.

Apple ha rilasciato gli AirPods Pro nell’ottobre 209 con diversi miglioramenti rispetto ai normali AirPods, tra cui la cancellazione attiva del rumore, una migliore qualità del suono e resistenza all’acqua e al sudore, insieme a un nuovo design.

A differenza della maggior parte degli spot Apple, tutti per lo più brevi se non addirittura brevissimi, il filmato Snap dedicato ad AirPods Pro è decisamente più lungo: per mostrare visivamente l’effetto della Modalità Trasparenza e della cancellazione attiva del rumore Cupertino dedica al video pubblicitario ben 2 minuti.

In Italia AirPods con custodia standard costano 179 euro (su Amazon oggi costano 145,99 euro), mentre quelli con custodia di ricarica wireless costano 229 euro (oggi costano 179 euro). Se comprate da Apple i nuovi AirPods Pro costano 279 euro, la maggiore spesa di 50 euro risulta giustificata dalla numerose funzioni e caratteristiche aggiuntive.

Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple. La prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2.