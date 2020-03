Quarta beta di watchOS 6.2 agli sviluppatori

Un giorno dopo l’arrivo della Beta 4 di iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 e macOS 10.15.4, Apple ha rilasciato anche la Beta 4 di watchOS 6.2.

watchOS 6.2 integra il supporto per gli acquisti-in app direttamente dal polso (senza passare dall’iPhone). Nella nota che Apple ha indicato nella developer beta si legge: “Con la versione pubblica di watchOS 6.2 sarai in grado di offrire acquisti in-app direttamente nelle tue app watchOS in modo che gli utenti possano accedere a contenuti premium, beni digitali, abbonamenti e altro direttamente dal loro polso”. Per sfruttare la nuova funzione, gli sviluppatori dovranno integrare l’API StoreKit all’interno della propria app.

Altra novità di watchOS 6.2 dovrebbe essere la possibilità di autenticarsi da app come Facebook, Google, Microsoft e altre baste sul Web, tramite lo standard OAut; nelle note di rilascio della precedente beta era espressamente menzionato il supporto ASWebAuthenticationSession per Apple Watch Series 3 e versioni successive (i precedenti modelli non sono supportati semplicemente perché non dispongono di connettività cellulare).

Come sempre non mancheranno fix, aggiornamenti di sicurezza e altre novità. Gli sviluppatori possono scaricare la beta 4 di WatchOS 6.2 dall’Apple Developer Center o dall’app dedicata all’Apple Watch selezionando l’aggiornamento software da iPhone.

Nel codice di iOS 13.4 e di watchOS 6.2 sono stati individuati riferimenti a “CarKey“, un insieme di funzionalità che consentono di bloccare, sbloccare e anche avviare un veicolo usando un iPhone o un Apple Watch. La versione definitiva di watchOS 6.2 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, insieme a gli update di iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 e macOS 10.15.4.

