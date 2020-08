Apple sigla un accordo con la società di produzione di Leonardo DiCaprio

Apple ha appena siglato un accordo con la società di produzione di Leonardo DiCaprio, la Appian Way Productions co-gestita da Jennifer Davisson, conosciuta per aver prodotto di recente il thriller Orphan e per essere stata talent manager con Rick Yorn per undici anni prima di lavorare per DiCaprio. Per la televisione la Davisson è stata co-produttrice esecutiva dell’acclamata serie documentaristica Greensburg, che racconta come la cittadina di Greensburg, nel Kansas, si è reinventata “verde” dopo essere stata rasa al suolo da un devastante tornado.

Si tratterebbe di un accordo pluriennale che darà ad Apple l’esclusiva sulla messa in onda di diversi progetti televisivi e documentari, resi poi disponibili per gli abbonati al noto servizio Apple TV+. Ricordiamo che Leonardo Wilhelm DiCaprio sta già lavorando con Apple in Killers Of The Flower Moon, un nuovo film di Martin Scorsese con Robert De Niro, di cui l’azienda di Cupertino ha recentemente acquisito i diritti, ambientato negli anni ’20 e basato sul libro storico di David Grann. Si concentra sugli omicidi di Osage Nation, in cui i membri della tribù dei nativi americani furono uccisi dopo che l’uomo scoprì il petrolio nelle loro riserve e divenne ricco. Gli omicidi hanno però attirato l’attenzione dell’FBI. Scorsese l’ha definito il suo primo e vero western.

La società di DiCaprio sta lavorando per Apple anche attraverso Shining Girls, la nuova serie TV prodotta in collaborazione con MRC Television che vedrà la partecipazione di Elisabeth Moss – salita alla ribalta con il ruolo di Peggy Olson nell’acclamata serie televisiva Mad Men, che le è valso una candidatura ai Golden Globe, due agli Emmy Awards e la vittoria di uno Screen Actors Guild Award – nel ruolo di una giornalista che sopravvive ad una brutale aggressione.

Ricordiamo che la compagnia di DiCaprio e Davisson ha un accordo cinematografico per i film narrativi della Sony. Appian Way si unisce così ad un vasto elenco di aziende con accordi che includono la Green Door Pictures di Idris Elba, la Scott Free Productions di Ridley Scott, A24 e Imagine Documentaries, così come gli studi specializzati nell’intrattenimento per bambini e famiglie Sesame Workshop e Peanuts.

Tra i film in preparazione dalla società fondata da DiCaprio ricordiamo Wolf of Wall Street, basato sulle memorie di un noto broker di Wall Street; una versione cinematografica del classico The Twilight Zone – Ai confini della realtà e un adattamento di Erik Larson sul serial killer H. H. Holmes, The Devil in the White City. I termini dell’accordo non sono stati resi noti, quindi dovremo attendere per scoprire cosa hanno in serbo Apple e DiCaprio per il grande pubblico.

