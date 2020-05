Apple ha ottenuto i diritti sul nuovo film di Martin Scorsese?

Apple avrebbe ottenuto i diritti su “Killers Of The Flower Moon”, un nuovo film di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

L’accordo sta per essere firmato, riferisce il sito Deadline; Paramount (che si occuperà della distribuzione nei cinema) non ha ancora firmato ma il nuovo film di Scorsese diventerà “Apple original”, permettendo alla Mela di avere per prima i diritti allo streaming.

Non è chiaro quanto abbia pagato Cupertini ma si parla di una cifra tra i 180 e i 200 milioni di dollari. Il film dovrebbe essere trasmesso prima nei cinema e subito dopo su Apple TV+.

Scorsese ha iniziato a girare il progetto a marzo di quest’anno; il direttore della fotografia è Rodrigo Prieto che ha già lavorato con il regista anche a The Irishman, film attualmente disponibile su Netflix.

Il film è basato sul libro dello scrittore del The Ney Yorker David Grann. Il titolo completo del libro è “Killers of the Flower Moon: An American Crime and the Birth of the FBI”. È un racconto ambientato nel 1920 in Oklahoma e parla delle terribili morti di alcuni cittadini della Nazione Osage (nativi americani residenti nella regione delle Grandi Pianure). Del caso si occupò l’FBI scoprendo il mistero che si celava dietro quelle uccisioni. I diritti del libro erano stati acquistati da Imperative Entertainment, che ha pagato 5 milioni di dollari e poi li ha ceduti a Paramount.

Apple sta investendo massicciamente per ottenere varie esclusive. Pochi giorni addietro ha ottenuto per 70 milioni di dollari i diritti per Greyhound, con protagonista Tom Hanks, film che sbarcherà direttamente su Apple TV+.

Tutti i dettagli sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trovano in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.