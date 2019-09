Apple Store Antara apre oggi a Città del Messico con un nuovo design

Apple Antara aprirà i battenti venerdì 27 settembre alle 17:00 nel vivace quartiere Polanco a Città del Messico. Circondato da musei, luoghi di interesse culturale e negozi esclusivi, lo store accoglierà i clienti attraverso porte a vetri scorrevoli alte 7 metri per offrire il meglio dell’universo Apple. Qui i visitatori potranno scoprire i prodotti più recenti, chiedere consigli ai Genius e liberare assistere alle sessioni Today at Apple.

“Siamo emozionati all’idea di aprire un nuovo store a Città del Messico e di dare il benvenuto ad ancora più clienti nell’universo Apple in questa vivace città,” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President di Retail + People per Apple. “Il nostro fantastico team è pronto ad accogliere i visitatori all’Apple Antara per la prima volta questo venerdì”.

Lo store della Mela di Antara è il primo Apple Store nel suo genere in America Latina e si caratterizza per un design esclusivo. Beneficiando appieno del clima mite di Città del Messico, le grandi porte scorrevoli danno vita a un ingresso di 6 metri che accoglie i visitatori provenienti dalla Plaza esterna. Il design è caratterizzato da un soffitto con un sottile profilo metallico, pareti rivestite in pietra calcarea e vetrate angolari curve che danno vita a uno spazio interno ampio e luminoso. Gli alberi creano una continuità tra gli spazi interni ed esterni, dove i visitatori potranno sostare su panche di pietra nella Plaza lungo Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.

Forum e Video Wall sono il cuore del nuovo store. Apple Antara ospiterà sessioni Today at Apple tenute da professionisti di fama mondiale. Durante il weekend di apertura si alterneranno fotografi, musicisti e artisti, che contribuiranno ad arricchire le esperienze educative e culturali già offerte dal quartiere. I Creative Pro organizzeranno ogni giorno sessioni gratuite su fotografia, musica, arte design, fitness e salute, coding e tanti altri argomenti.

Con l’apertura del nuovo Apple Store Antara, oltre 100 dipendenti, molti dei quali bilingue, entrano a far parte della famiglia Apple in Messico. La metà proviene dal primo store aperto nel Paese, Apple Via Santa Fe. Il team è pronto ad accogliere nel nuovo Apple Store visitatori da ogni parte del mondo.