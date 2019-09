macOS Catalina arriva il 4 ottobre?

Apple non ha indicato la data esatta di arrivo del nuovo macOS 10.15 Catalina. Nelle comunicazioni ha finora genericamente indicato che sarà disponibile come aggiornamento software gratuito “in autunno” per i Mac introdotti a partire da metà 2012, ma sul sito statunitense da qualche giorno appare la dicitura “disponibile a ottobre” e sul sito danese appare una data certa: venerdì 4 ottobre.

Macrumors fa notare che nella sezione del sito danese di Apple dedicato ad Apple Arcade è indicato che Apple Arcade sarà disponibile sull’App Store il 4 ottobre. Il testo in questione è presente nella pagina che parla di macOS Catalina e fa riferimento al Mac App Store giacché Apple Arcade per iOS è già disponibile in Danimarca.

“Gameplay eccezionale, lo trovate nell’App Store dal 4 ottobre”, è la traduzione del testo che appare sul sito web danese. Non sono indicati altri dati nella sezione del sito web dedicata ad Apple Arcade, con la data del 4 ottobre indicata solo nella pagina web dedicata a Catalina.

Apple Arcade è disponibile su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV; è richiesto iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina su Mac. Con un abbonamento di €4,99 al mese, gli utenti hanno un accesso illimitato all’intero catalogo di oltre 100 nuovi giochi esclusivi, tutti supportati dai vari dispositivi Apple. Anziché acquistare ogni singolo gioco, è possibile scaricare e giocare a tutti i titoli su Apple Arcade direttamente dal pannello Arcade dell’App Store. E giocare anche offline, quando e dove si preferisce.

L’indicazione del 4 ottobre come data di rilascio è anomala per Apple. Tipicamente la Casa di Cupertino rilascia gli aggiornamenti di lunedì o martedì; l’ultima volta che ha rilasciato una major release di macOS di venerdì risale a dieci anni addietro con l’arrivo di OS X Snow Leopard, che fu messo in vendita venerdì 28 agosto del 2009.

Per tutte le novità su macOS Catalina, fate riferimento a questta sezione dedicata del nostro sito.