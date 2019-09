OnePlus TV 55Q1 e 55 Q1 Pro, ecco caratteristiche e prezzi

OnePlus TV finalmente ufficiali. Si tratta di due modelli, entrambi da 55 pollici, che prendono il nome di 55Q1 e 55 Q1 Pro. I due modelli condividono tutte le caratteristiche, ad eccezione di una soundbar a scomparsa sulla parte bassa, presente solo nel modello Pro. Ecco prezzi, foto e caratteristiche.

Contrariamente a quanto si poteva pensare, nessuno dei modelli adotta pannelli OLED. 55Q1 e 55Q1 Pro incorporano pannelli QLED TV con supporto alla tecnologia Quantum Dot. Ancor più nello specifico la tecnologia utilizzata è QDEF, Quantum Dot Enhancement Film in grado di assorbire luce blu proveniente dalla retroilluminazione a LED ed emetterla sotto forma di rosso e verde.

OnePlus dichiara una copertura della gamma colore NTSC del 120%, con i pannelli che dispongono di una frequenza di aggiornamento di 100 Hz ed e una retroilluminazione Full LED Array con Local Dimming.

Al suo interno, le TV ospitano un processore Gamma Color Magic, in grado di incrementare il livello di dettaglio, e di supportare la tecnologia Noise Cancellation per la riduzione dek rumore video. Tra le altre caratteristiche, le OnePlus TV supporteranno la tecnologia Motion Estimation Motion Compensation per uno Smooth Motion Rate 480. I pannelli supporteranno i formati HDR10 e HLG, HDR10+ e Dolby Vision.

Quanto alla connettività, il retro della TV gode di 4 HDMI con supporto eARC, con canale di ritorno audio migliorato. LA 55Q1 e 55Q1 Pro godono di Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac dual-band, una porta Ethernet, un ingresso composito, un’uscita digitale ottica e tre USB, di cui una 2.0, una 3.0 e una USB-C.

Quanto all’unica differenza tra i due dispositivi, mentre il modello base incorporerà soundbar a 2.1 canali con 4 altoparlanti e potenza di 50W, il modello Pro godrà di una soundbar a scomparsa che fuoriesce verso il basso della TV quando utilizzata. Su questo modello pro gli altoparlanti sono 8, al fianco di 2 tweeter, 4 trasduttori e un doppio subwoofer.

Davvero minimale il telecomando incluso in dotazione, con tasto di Prime Video e Assistente Google. Niente tasto Netflix. La TV può comunque essere controllata anche da smartphone con apposita applicazione in abbinamento.

A livello software, come già annunciato nelle settimane scorse, le due TV ospiteranno Android TV, basato su Android 9.0. A gestire il tutto il processore MediaTek MT5670, con CPU quad-core Cortex-A53 a 1,5GHz, affiancato da una GPU Mali G51. A corredo, 2,5 GB di RAM e una memoria interna da 16 GB.

Al momento i due modelli sono attesi nel solo territorio indiano, ad un prezzo al cambio di poco più di 900 euro circa per il modello base, e poco meno di 1300 euro per il modello Pro.