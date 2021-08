Il primo Apple Store in India è in ritardo per colpa del COVID-19

Il primo Apple Store in India sarebbe dovuto arrivare entro il 2021, ma le cose stanno prendendo un’altra piega. Un portavoce di Apple ha infatti spiegato ai microfoni del The Indian Express che il lancio sarà ritardato a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso, che starebbe causando troppi imprevisti per poter aprire il negozio in sicurezza.

Il luogo era già stato scelto nel 2019: Mumbai, una città densamente popolata (è la più grande del paese) situata sulla costa occidentale dell’India conosciuta anche per l’industria cinematografica di Bollywood. Si tratta di un importante polo finanziario che si affaccia sul Mumbai Harbour, dove sorge il famoso Gateway of India, un arco di pietra costruito nel 1924 durante l’Impero anglo-indiano.

L’India continua ad essere considerata un paese molto importante per la strategia di Apple, che quasi un anno fa ha posto le basi per il suo ingresso nel mercato con la vendita dei propri prodotti attraverso l’apertura dell’Apple Store online. Lo dimostrano anche i numeri dichiarati durante l’ultima chiamata agli utili, che segnano una crescita di Apple in India (oltre che America Latina e Vietnam) a due cifre, comlice anche la corposa rete di vendita al dettaglio in franchising presente in tutto il paese. L’iPhone SE è quello che vende meglio insieme ad iPhone 11 e alla nuova serie 12, in più l’azienda ha anche un sito a Bengaluru dove agiuta gli sviluppatori indiani a realizzare applicazioni di successo. Ma non basta.

L’apertura di un Apple Store, nonostante la pandemia, rimane un obiettivo importante non solo per la posizione geografica ma anche per consentire ai cittadini di poter toccare con mano i prodotti prima di acquistarli, oltre che di godere di un punto di facile accesso per gestire le richieste di assistenza. All’inizio dello scorso anno Tim Cook, guardando con ottimismo alla situazione sanitaria globale, aveva annunciato che il negozio sarebbe stato aperto entro il 2021, ma il lancio è rimandato. «Rispetto all’anno scorso abbiamo raddoppiato la nostra attività in India» ha annunciato Cook, «ma il livello raggiunto è molto più basso rispetto alle opportunità di crescita che abbiamo».