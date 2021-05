Negli Apple Store con le mascherine oltre l’obbligo di legge

Al momento, si sa, è obbligo in tutte le regioni del mondo, o quasi, l’utilizzo delle mascherine, anche e soprattutto quando si entra in un negozio al chiuso, negozi Apple Store inclusi. Pare che la multinazionale di Cupertino stia pianificando di richiedere ancora l’uso delle mascherine nei negozi Apple Store, anche nel prossimo futuro, quando l’obbligo normativo sarà eliminato.

A riferirlo è la redazione di Bloomberg. Resta inteso che Apple ha informato i dipendenti nei suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti che un mandato per l’uso della mascherina e altre misure per la salute e sicurezza, come l’uso di disinfettante per le mani e il distanziamento sociale, resta al momento in vigore, anche se la società afferma di continuare a monitorare la situazione.

Il rapporto arriva mentre i paesi di tutto il mondo continuano a vaccinare i cittadini, con il CDC negli Stati Uniti che ha aggiornato le sue linee guida questa settimana, e che di fatto elimina l’obbligo di mascherina per le persone completamente vaccinate.

Apple ha informato i suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti che un mandato per l’uso di mascherine e altre procedure relative al Covid-19 rimarranno in vigore per ora, anche se la società afferma di continuare a valutare le misure di salute e sicurezza. Il produttore di iPhone di Cupertino, in California, ha aggiunto che la sua prima priorità è la sicurezza dei dipendenti e dei clienti

Apple attualmente richiede ai visitatori dei suoi negozi di sottoporsi a un controllo della temperatura all’ingresso, di indossare una mascherina protettiva, di utilizzare un disinfettante per le mani e di tenersi a distanza dai dipendenti del negozio e dagli altri acquirenti.