Apple Store Roma Via del Corso, scatta il conto alla rovescia

Se non ci fosse stata la pandemia, il secondo flagship italiano Apple Store Roma nella centralissima Via del Corso sarebbe già aperto da tempo: ora una nuova fotografia inviata alla redazione di macitynet da un lettore della Capitale suggerisce che ormai ci siamo.

Come per la sede centrale di Cupertino, anche i cantieri Apple in ogni paese del mondo mantengono il massimo riserbo, ma cesate nere e impalcature ad hoc non possono impedire di osservare i grandi lavori strutturali, con il via vai di mezzi, addetti, operai e materiali di cui abbiamo riferito a settembre e poi ancora a ottobre del 2020. Già in quei mesi, soprattutto nel secondo aggiornamento, diversi dettagli indicavano che i lavori più importanti erano stati completati e che inaugurazione e apertura avrebbero potuto svolgersi in tempo per l’introduzione di iPhone 12, ma così non è stato.

La pandemia ha imposto limitazioni e misure di sicurezza straordinari che senza dubbio hanno interferito non poco con lavori e tempistiche programmate. La nuova fotografia di Apple Store Roma Via del Corso purtroppo riprende il negozio a distanza, ma mostra le inconfondibili cesate nere che chiudono ermeticamente le vetrine alla vita dei passanti.

In tempi pre virus l’apparizione di queste cesate indicava una data di inaugurazione ormai prossima, solitamente nel giro di 15. Questo perché l’oscuramento totale all’esterno cela gli ultimi lavori di rifinitura all’interno, inclusi arredamento e allestimento. Come dicevamo, in tempi normali era lecito attendersi l’inaugurazione o una comunicazione ufficiale di Apple entro 15-, incluso un aggiornamento nell’elenco degli Apple Store italiani.

Numeri e bollettini quotidiani dicono che la situazione è in netto miglioramento, negozi e attività continuano a riaprire con limitazioni meno stringenti. Per questa ragione, nonostante il posticipo degli scorsi mesi, è il caso di essere ottimisti: con ogni probabilità il secondo negozio di punta della catena Apple Retail in Italia, dopo Piazza Liberty a Milano, il primo nel centro storico di Roma in piena Via del Corso molto probabilmente sarà inauguratoa a breve.

La conferma arriva proprio in queste ore, con un comunicato ufficiale di Apple riportato dai principali quotidiani nazionali: architettura e l’impiego del marmo di Carrara, anche per il logo della Mela apposto nelle scorse ore all’ingresso, celebrano la storia e l’arte millenaria della Capitale. In questo articolo riportiamo una immagine pubblicata da La Stampa. Manca ancora una data ufficiale, ma arriverà nei prossimi giorni.

