Ecco i display flessibili Samsung di nuova generazione

Samsung sta continuando a sfruttare il suo vantaggio acquisito da tempo nel mondo dei display flessibili e pieghevoli. Lo scorso inverno, ha confermato il suo impegno nell’ambito dei dispositivi pieghevoli, promettendo nuovi lanci che avrebbero reso la tecnologia premium più accessibile. Oggi è possibile dare un’occhiata ai futuri dispositivi pieghevoli marchiati Samsung che la società ha in serbo per l’utenza, inclusi display flessibili più grandi per telefoni e tablet.

Come riporta SamMobile, il colosso sud coreano ha presentato i prototipi all’evento Display Week 2021. Tra i concept in mostra un pannello OLED a doppia piegatura (visibile nella foto appena sotto) che può essere utilizzato come uno smartphone. Quando è aperto, lo schermo ha una dimensione massima di 7,2 pollici, che lo colloca tra il display principale del Galaxy Z Flip ( da 6,7 pollici) e il Galaxy Fold 2 (da 7,6 pollici).

Abbandonando i dispositivi pieghevoli, Samsung ha anche mostrato un display OLED srotolabile e scorrevole che si estende orizzontalmente. Una tecnologia che segna l’impegno del costruttore nell’innovazione in questo segmento, che ha già visto dispositivi simili con schermi scorrevoli e arrotolabili, presentati da TCL e LG, quest’ultima prima che annunciasse il ritiro dal mercato degli smartphone e della telefonia mobile.

Le novità presentate indicano che il pubblico potrà aspettarsi l’arrivo di un tablet Galaxy pieghevole in futuro: in questo senso Samsung ha presentato all’evento un pannello pieghevole da ben 17 pollici, con un rapporto 4:3 quando aperto. In questo senso, il display è più grande dello schermo da 13,3 pollici presente sul PC pieghevole ThinkPad X1 Fold di Lenovo.

Infine, Samsung ha anche offerto uno sguardo al display che dovrebbe ospitare la fotocamera sotto il pannello (UPC) all’interno di un notebook concept, che consentirebbe pannelli edge-to-edge, senza bordi né cornici. La società aveva precedentemente mostrato la tecnologia sui social media cinesi, promettendo che gli UPC avrebbero portato a laptop più sottili e leggeri con cornici più piccole.

Ancora una volta, la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo è già disponibile su alcuni dispositivi, come lo smartphone Axon 20 5G di ZTE, e dovrebbe arrivare anche sui telefoni Xiaomi quest’anno.

Con il resto del settore che si affaccia sul mondo dei terminali pieghevoli, inclusa Apple se si crede alle voci di iPhone pieghevole, Samsung non mostra segni di rallentamento, ed è concentrata a mantenere il vantaggio accumulato.