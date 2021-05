Apple Store Via del Corso Roma, le foto e la Mela di marmo

Apple Store Via del Corso a Roma, di cui abbiamo già parlato grazie a una foto inviataci da un lettore, rende omaggio alla tradizione artistica e creativa della Capitale, e lo fa con un logo della Mela creato su misura per l’occasione in marmo e il claim «Creativi dentro». In questo articolo trovate le fotografie diramate da Apple, incluso l’originale logo della Mela reso con le texture del marmo, un ulteriore richiamo al materiale che architetti e scultori italiani hanno utilizzato nei secoli per esprimere il loro talento, creando capolavori.

Una delle immagini del logo della Mela è una GIF animata in cui una venatura del marmo mostra i sei colori cangianti del primo storico marchio commerciale Apple, logo che gli appassionati indicano con la parola rainbow, arcobaleno. La cura dei particolari e dei dettagli della multinazionale di Cupertino non conosce limiti: la venatura multicolore della Mela di marmo simboleggia il DNA creativo di Cupertino che incontra l’anima culturale millenaria di Roma: il punto di contatto naturalmente è Apple Store Via del Corso a Roma.

La venatura ben rappresenta visivamente la parola d’ordine «Creativi dentro», la stessa visibile sulle cesate nere che impediscono di ammirare il nuovo Apple Store dall’esterno, ma ancora per poche ore o al massimo pochi giorni: Apple non lo ha ancora annunciato ma ormai ci siamo. La venatura multicolore e il claim «Creativi dentro» sono anche un invito, a scoprire l’impulso creativo e la vena creativa che sono in ognuno di noi e, come prima Steve Jobs ha indicato e poi Apple ha reso possibile, è più semplice e immediato farlo utilizzando un computer, un dispositivo o un software di Cupertino.

Tra pochi giorni potremo ammirare non solo il logo della Mela di marmo ma anche l’intero nuovo Apple Store Via del Corso a Roma, dove il marmo bianco, unico di Carrara sarà ovunque, come visibile in uno dei rendering pubblicati da Apple già diversi mesi fa e che riportiamo anche in questo articolo.

Nel nuovo spazio Apple nel cuore della Città Eterna, si potranno trovare gli strumenti e gli stimoli per far emergere e scoprire il potenziale di ognuno. In Apple Via del Corso sarà possibile incontrare i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti (musica, illustrazione, fotografia, video) che aiuteranno e consiglieranno i visitatori nei loro progetti. Questo aiuto sarà disponibile gratuitamente per tutti, attraverso il programma Today at Apple con il suo ricco calendario di eventi online o, quando sarà di nuovo possibile, in presenza.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei negozi Apple Store sono disponibili a partire da questa pagina. Per tutte le notizie e gli articoli che parlano di Apple si parte da qui.