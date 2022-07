Viaggiare leggeri con l’adattatore prese internazionali e alimentatore fino a 61W oggi in sconto

Le vacanze sono dietro l’angolo e molti tra coloro che leggono torneranno, finalmente, a viaggiare a livello internazionale. Accompagnati dai propri iPhone, iPad e Mac ci troveremo a confrontarci con prese tra le più disparate e se vorremo avere poche complicazioni sarà un caricabatterie da viaggio come il Passport III di Zendure che dovremo acquistare, oggi in sconto su Amazon a 59,99 €

Questo piccolo ma utilissimo compagno di viaggio lo conosce chi ha visitato la nostra pagina sui migliori caricabatterie PowerDelivery. Di base, infatti, è proprio questo. Ma oltre che ricaricare velocemente molti prodotti della Mela (e della concorrenza) fa anche da adattatore per prese internazionali.

Partiamo dalla funzione di caricabatterie. Si tratta di un accessorio PD3 con due porte USB-C e tre porte USB-A. Una delle due porte USB-C fornisce fino a 61W, la seconda fino a 12W. In pratica la più potente delle due è in grado di ricaricare tutti i dispositivi mobili alla massima velocità anche attraverso Magsafe ma anche un MacBook Air e un MacBook Pro 13 oltre che, anche se più lentamente, i nuovi MacBook Pro M1.

La seconda porta USB-C e quelle USB-A possono ricaricare più lentamente iPhone e iPad, oppure accessori come cuffie, auricolari, mouse e tastiere.

In funzione adattatore per spine internazionali Passport III di Zendure consente di collegare un qualunque dispositivo con assorbimento fino a 2500 W (se alimentato a 250V) o 1000 W (se alimentato a 100 V). Lo potrete quindi usare per collegare qualunque dispositivo elettrico che rispetta queste specifiche; ad esempio un phone, un ferro da stiro, un caricabatterie per fotocamera.

L’utilità di Passport III di Zendure è del tutto evidente. Non avrete necessità di portarvi dietro un adattatore per la spina internazionale e gli alimentatori e potrete fare tante cose in una sola: caricare diversi dispositivi, fino a cinque e nello stesso tempo usare altri dispositivi elettrici. Il tutto con una sola spina occupata.

Questo adattatore e alimentatore insieme costa 69,99 € ma potete comprarlo a 59,99 euro se applicate il coupon con sconto del 15% che trovate nella pagina.