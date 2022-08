Apple Store italiano spento, nuovi prodotti, offerte o cambi di prezzo?

L’Apple Store Italiano, assieme a quello di alcuni altri paesi, è inaccessibile per la consultazione e gli acquisti.

La ragione per cui il negozio viene spento, solitamente, risiede nel lancio di nuovi prodotti. In alternativa lo store può risultare inaccessibile per il lancio di promozioni (è accaduto in passato quando sono state introdotte le campagne Back To School) oppure per consistenti novità nel catalogo con aggiornamenti di prezzo.

Poiché al momento con quello Italiano risultano spenti diversi dei principali paesi su cui opera Apple (Francia, Germania, Spagna, Belgio, Regno Unito, Usa, Canada, Australia) negozi, ma non tutti (Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Brasile, solo per fare alcuni esempi), resta difficile capire che cosa stia accadendo.

L’ipotesi più probabile è che stia per partire una promozione specifica per queste nazioni. Qualche settimana fa negli USA era stata attivata una campagna sconto per chi acquistava una Apple TV ed è possibile che Cupertino stia per avviare qualche cosa di simile. Possibile anche che possano essere fatti ritocchi ai listini determinati sia dall’inflazione.