Apple Store torna online con i preordini iPhone 13 e 13 Pro

Questa mattina i negozi Apple Store online sono stati disattivati ed ora, alle 14 come da programma, tornano tutti online per l’inizio preordini iPhone 13 e iPhone 13 Pro: le spedizioni e la disponibilità nei negozi iniziano da venerdì 24 settembre. Ricordiamo che i nuovi terminali Apple si possono preordinare anche da questa pagina di Amazon, spesso con tempi di attesa inferiori.

I nuovi terminali Apple mantengono sostanzialmente il design dello scorso anno, con alcuni ritocchi tra cui il più evidente è il notch più piccolo, ma con una corposa serie di aggiornamenti sul piano hardware e delle funzioni. Gli iPhone 13 offrono ora lo schermo OLED migliorato Super Retina XDR con maggiore luminosità, fotocamera grandangolare con stabilizzazione ottica, registrazione video 4K a 60 frame al secondo, modalità notte per tutte le fotocamere, anche quella frontale ora da 12MP.

Gli iPhone 13 Pro per la prima volta offrono un comparto foto e video identico su entrambi i modelli, completamente rinnovato per grandangolo, telefoto, ultra grandangolo. Grazie al supporto della fotografia computazionale vengono applicate le migliori impostazioni in automatico in ogni condizione di scatto e per qualsiasi soggetto.

Appassionati e professionisti di video digitale potranno filmare, editare, modificare e produrre video in formato ProRes, lo stesso usato negli studi cinematografici, non appena Apple rilascerà l’aggiornamento software dedicato. Tutti i terminali della gamma iPhone 13 funzionano con il nuovo processore Apple A15 Bionic che migliora potenza di calcolo, gestione della grafica e intelligenza artificiale. Per tutti migliora la resistenza all’acqua e anche alla polvere.

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: 839 €

256 GB: 959 €

512GB: € 1.189

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: 939 €

256 GB: € 1.059

512GB: 1.289€

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

L’iPhone 13 Pro è disponibile anche nella variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes. È disponibile nei colori frafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: € 1.189

256 GB: € 1.309

512 GB: € 1.539

1 TB: € 1.769

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è disponibile con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite. Di seguito i prezzi di listino:

128 GB: € 1.289

256 GB: € 1.409

512 GB: € 1.639

1 TB: € 1.869

Oltre che nei negozi Apple online e fisici, i preordini dei nuovi iPhone 13 sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon che spesso, come per le precedenti generazioni, offre tempi di attesa e spedizioni più brevi. Le spedizioni dei nuovi terminali iniziano venerdì 24 settembre.