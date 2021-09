Apple Store chiuso, Apple (ed Amazon) si preparano agli ordini iPhone 13 e iPad mini

Tutto come al solito: Apple “spegnere” Apple Store in vista dell’inizio degli ordini di iPhone 13 e iPhone 13 Pro e dei nuovi iPad. Ma anche Amazon è già pronta a dare la possibilità di acquistare gli stessi prodotti.

In questo momento da questo momento il sito di vendita on line di Apple non risulta raggiungibile e questo sia nella sua versione per computer che attraverso l’app. Si tratta del momento in cui i dipendenti Apple aggiornano i sistemi, inserendo le opzioni di magazzino e preparandosi a mettere in venditi i nuovi prodotti per il preordini.

Chi ordinerà oggi avrà a casa sua i telefoni il prossimo venerdì anche se come sempre ci si potrà attendere qualche ritardo se non si sarà più che svelti con il click. Se siete ansiosi di avere a casa vostra iPhone 13 o iPhone 13 Pro vi invitiamo a prepararvi e a prendere nota che quest’anno gli ordini per il secondo anno partiranno non alle 9 del mattino ma alle 14.

Ma come detto non solo Apple ma anche Amazon è pronta a lanciare gli ordini. Da ieri presso il grande rivenditore on line è possibile preordinare gli iPad mini 6 e l’iPad 9. Da questa notte sono state allestite anche le vetrine per iPhone 13.

Ricordiamo Amazon vende allo stesso prezzo e alle stese condizioni di Apple, anche se è possibile che si finisca per scontate qualche ritardo con la consegna invece che venerdì 24 settembre o sabato o lunedì successivi. Ma Amazon ha vantaggi che Apple non offre come la restituzione senza questioni fino a 30 giorni dopo l’acquisto e soprattutto dopo i primi minuti, quando Apple comincerà a scalare verso l’alto i tempi di spedizione, Amazon continuerà ad avere disponibilità quasi immediata. Almeno questo è quel che ci ha insegnato iol passato.

Se vi intesa avere un quadro di come acquistare e le “buone pratiche” per avere subito a casa vostra un iPhone nuovo vi consigliamo di leggere questo nostro articolo che si focalizza proprio su questo argomento. In questo contesto, come detto, vale la pena di ricordare che Amazon come già accaduto in passato potrebbe essere il negozio che sarà in grado di spedirvi i dispositivi, questo almeno dopo i primissimi minuti di disponibilità dei prodotti quando Apple ha ancora invece un vantaggio