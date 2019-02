Apple supporta ufficialmente la AMD Radeon RX 560 come eGPU su macOS

Apple ha aggiornato il documento di supporto tecnico che elenca le GPU esterne che è possibile sfruttare con macOS e nell’elenco è ora indicata la compatibilità con la AMD Radeon RX 560. Schede video con questa GPU possono essere sfruttate usando un box esterno Thunderbolt 3 come l’eGFX Breakaway Puck di Sonnet.

La nota che indica la compatibilità con la RX 560, spiega Appleinsider, arriva a più di un anno di distanza da quando la compatibilità era stata appurata. Per ragioni sconosciute, Apple aveva in precedenza rimosso la AMD RX 560 dall’elenco di schede video esterne supportate.

Un Mac con Thunderbolt 3 e macOS High Sierra 10.13.4 o versione successiva può accedere a prestazioni grafiche aggiuntive se viene collegato a un processore grafico esterno (detto anche eGPU). Una eGPU può aumentare le prestazioni grafiche del Mac per app professionali, giochi in 3D, creazione di contenuti VR e altro ancora. Le eGPU consentono di accelerare le app che utilizzano Metal, OpenGL e OpenCL, permettono di collegare monitor e display esterni aggiuntivi, sfruttare visori per la realtà virtuale collegati alla eGPU.

A partire da macOS Mojave 10.14, è possibile attivare l’opzione “Preferisci GPU esterna” nel pannello Ottieni informazioni di un’app nel Finder. Questa opzione (visibile solo se è stata collegata una eGPU esterna) consente alla eGPU di accelerare le app su ogni display collegato al Mac, inclusi i display integrati in iMac, iMac Pro, MacBook Air e MacBook Pro. Alcune app scelgono direttamente i processori grafici utilizzati, indipendentemente dalla selezione della casella di controllo Preferisci GPU esterna.

Nelle note che riguardano la AMD Radeon RX 560, Apple spiega che questa non consente la riproduzione di contenuti protetti HDCP (il sistema di protezione DRM per HD DVD e Blu-ray Disc) da iTunes e che alcuni servizi di streaming non supportano la riproduzione su display collegati ai box che ospitano la Radeon 560. È ovviamente sempre possibile riprodurre i contenuti protetti direttamente sul display principale del Mac.