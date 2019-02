Tim Cook terrà un discorso alla cerimonia di laurea dell’Università di Stanford

Sarà il CEO di Apple, Tim Cook, a fare il discorso ai laureandi dell’Università di Stanford il 16 giugno. Lo ha annunciato la stessa Università presentando l’amministratore delegato della Casa di Cupertino come una eminente voce sull’etica nel settore della tecnologia e nella gestione di impresa.

“Tim Cook si è pronunciato energicamente sulle sfide e le responsabilità che le aziende e la nostra società devono affrontare”, ha dichiarato Marc Tessier-Lavigne, presidente di Stanford. “Nell’affrontare queste problematiche, ha diretto l’azienda che guida con lungimiranza e sulla base di valori – qualità che rispecchiano la cultura della nostra comunità di Stanford e che sono in cima alle priorità dei nostri studenti e della nostra nazione. Tim è stata una scelta naturale, per promuovere e incoraggiare i nostri diplomati che lasciano il campus per trovare la loro strada nel mondo”.

Cook ha fatto sapere di essere onorato dell’invito per tenere il discorso alla cerimonia di laurea dell’Università di Stanford. “È un onore essere stati invitati dagli studenti e dai docenti della Stanford e non vedo loro di approfondire lo straordinario rapporto che Stanford e Apple hanno creato insieme diversi anni”, ha dichiarato Cook. “Condividiamo molto più che considerazioni di ordine geografico. La passione, gli interessi e la creatività che le nostre istituzioni hanno in comune hanno contribuito a rivoluzionare la tecnologia e a trasformare il mondo. Non vedo l’ora di raggiungere i diplomati, così come le loro famiglie e amici, festeggiando per un futuro ancora più brillante”.

Il 18 maggio Tim Cook terrà anche un discorso ai laureandi dell’Università Tulane, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi del 2019. Nel 2015, il CEO di Apple aveva pronunciato il discorso di apertura all’università Bocconi di Milano e il discorso di commiato per i laureati della George Washington University. Nel 2016 Cook ha tenuto un discorso ai laureandi del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lo scorso anno ha tenuto il discorso alla cerimonia di laurea della Duke University.