iTunes comincia a morire: via il nome dai Podcasts per Mac

La fine di iTunes monolitico e stracarico di funzioni così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi è stata anticipata fin dall’inizio di aprile: durante la conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2019 Cupertino presenterà macOS 10.15 e con la nuova versione del sistema operativo che arriverà in autunno il software tuttofare sarà sembrato in tre differenti app: Musica, Podcast e TV.

Il primo segnale in questo senso è apparso pochi giorni dopo con l’ascolto dei podcast direttamente dal web: ora Apple rimuove la dicitura Ascolta su iTunes e la sostituisce con la scritta Ascolta su Apple Podcasts. In pratica sembra essere il primo riferimento ufficiale alla nuova app Apple Podcasts per Mac attesa sui computer della Mela, molto probabilmente con macOS 10.15.

Il cambio di nome del pulsante sulla pagina web dei Podcast di Apple per ora non comporta cambiamenti funzionali: effettuando un clic infatti si apre iTunes per l’ascolto su Mac. Naturalmente questo cambierà in futuro e verrà richiamata l’app Apple Podcasts per Mac.

La nuova dicitura Ascolta su Apple Podcasts è stata scoperta nelle scorse ore da Zach Kahn e annunciata con un tweet. Come per altre nuove app per Mac in arrivo, anche la nuova Apple Podcasts probabilmente sarà convertita dalla sua controparte iOS esistente da tempo impiegando la tecnologia Marzipan.

Si tratta del progetto di Cupertino che punta ad avere app universali in grado di essere scritte una sola volta per poi essere eseguite indifferentemente su iPhone, iPad e Mac. Delle novità di Marzipan per gli sviluppatori con ogni probabilità scopriremo di più sempre durante la conferenza WWDC 2019 che inizia il 3 giugno a San Jose in California.

Durante la conferenza WWDC 2019 Apple presenterà tutte le nuove versioni dei sistemi operativi: sulle pagine di Macitynet trovate riassunto tutto quello che sappiamo su iOS 13, sul nuovo macOS 10.15 e anche sul nuovo watchOS 6. Sempre alla WWDC 2019 Cupertino potrebbe presentare anche novità hardware, tra cui un Mac Pro modulare con monitor 6K abbinato.