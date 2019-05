Con Adobe XD: prototipi e user experience, gratis.

Con un solo clic passi dal mock-up al prototipo

Adobe XD è un software della Creative Cloud ideato per agevolare designer e web designer nel processo di ideazione di interfacce utente – UI: user interfaces – e nella loro trasformazione in prototipi.

Con Adobe XD è possibile mostrare in anteprima l’aspetto e la struttura di navigazione dell’App o del sito che si desidera realizzare e, con pochi clic, si può trasformare il mock-up in un prototipo. Perfetto per simulare e mostrare o condividere con tutti il funzionamento di un progetto.

Adobe XD ha anche altri punti di forza: è un software di prototipazione gratuito e lavora sia in ambiente Mac che Windows.

Se vuoi scoprire tutte le funzionalità di questo potentissimo strumento di Experience Design, abbiamo ideato un corso appositamente per insegnarti ad sfruttarlo al massimo.

Adobe XD: realizzato da designer per designer

Questo software è pensato per essere pratico e intuitivo. È uno strumento perfetto per chi vuole imparare a migliorare la User Experience (UX) di un sito web o di una App. Essendo stato realizzato da designer per designer, è estremamente funzionale; inoltre, essendo basato su cloud, agevola il team working e permette di lavorare da computer, proseguire su tablet e testare i risultati finali su smartphone.

XD si integra alla perfezione con gli altri software di casa Adobe come Photoshop, Illustrator e After Effects, quindi è di fatto il programma di prototipazione perfetto per i designer che utilizzano Creative Cloud.

L’unione fa la forza: la community

Appartenere a una community di professionisti che orbitano attorno ad un progetto è fondamentale, soprattutto in tempo di social network e connettività assoluta.

Gli sviluppatori propongono costantemente numerose estensioni per far crescere la piattaforma XD di Adobe e per integrare sempre meglio questa app di Experience Design con altre applicazioni che già usi, come Slack, JIRA, Microsoft Teams.

Anche noi di Espero abbiamo pensato, per i nostri corsi, a degli interessanti “plug-in”. Ecco un paio di esempi.

Basta pensare alle opportunità offerte dal pre-assessment (per ottenere, prima di ogni corso, una valutazione gratuita delle proprie competenze) e dal servizio Espero Fuoriclasse (che ti permette di restare in contatto con il tuo docente di corso, per chiedere consulenze e consigli anche una volta che sarai uscito dall’aula).