Apple TV+ arriva su Sky Q

Come parte di un accordo annunciato all’inizio di quest’anno con la società madre Comcast, i clienti Sky avranno presto accesso all’app e al servizio di televisione in streaming Apple TV+ tramite il decoder Sky Q.

L’app sta iniziando a essere distribuita ai clienti Sky Q oggi e sarà disponibile sui televisori Sky Glass in poche settimane. L’app e il servizio di streaming video della Mela si uniscono ai servizi concorrenti già presenti sulla piattaforma, come Netflix, Disney+, Amazon Prime tutti già fruibili sulla piattaforma Sky. Sky Go arriverà come app su Apple TV+ il prossimo anno.

L’esperienza dell’app su Sky Q è la versione dell’app Apple TV+ ridotta per offrire solo i contenuti originali in streaming prodotti direttamente dalla multinazionale di Cupertino, come visto in precedenza anche sulle vecchie smart TV Samsung e LG. Ciò significa che gli utenti possono riprodurre in streaming programmi e film di Apple TV+, ma non è possibile accedere ad altri canali di Apple TV o ai contenuti affittati o acquistati tramite iTunes Store.

Come parte dell’accordo tra Apple e Comcast, Apple TV+ sarà presto disponibile anche su Xfinity negli Stati Uniti, come ricorda 9to5mac. Se volete approfondire su Sky Q potete leggere a questo indirizzo, dove in uno speciale abbiamo dettagliato il funzionamento della ricerca vocale.

Ricordiamo che recentemente l’app Apple TV+ è stata rilasciata anche per i televisori Panasonic e sui televisori LG. Sempre LG a novembre ha lanciato una promozione che permette di provare gratuitamente Apple TV+ per un periodo di tre mesi.

