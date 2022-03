Apple TV+, CODA e Ted Lasso premiati dalla Producers Guild of America

Contenuti e film su Apple TV+ continuano a essere acclamati dalla critica e gli ultimi apprezzamenti arrivano per “CODA”, “Macbeth” e “Ted Lasso”, con riconoscimenti dai Producers Guild Awards (PGA), l’associazione di categoria che rappresenta i produttori negli Stati Uniti.

La 33esima edizione dell’annuale Producers Guild Awards si è svolta sabato 19 marzo; Apple era in corsa con quattro nomination, e con il l’ennesimo premio ricevuto “CODA” rimonta in vista degli Oscar 2022 (i premi PGA sono spesso indicatori di probabile successo nella categoria miglior fotografia gli Oscar (è accaduto 22 volte negli ultimi 32 anni).

Il film Apple Original “CODA” è il primo lungometraggio con persone sorde come protagoniste ad aver ottenuto la nomination all’Oscar come miglior film, mentre Troy Kostur è il primo attore sordo ad essere in lizza per il premio di miglior attore non protagonista grazie alla sua intensa interpretazione.

Inoltre, Siân Heder, sceneggiatrice e regista di “CODA”, ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Le candidature sono state annunciate l’8 febbraio dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences e i nomi dei vincitori e delle vincitrici della 92ª edizione dei premi Oscar saranno rivelati domenica 27 marzo a Los Angeles, California.

Dal suo debutto mondiale, questa pellicola Apple Original ha vinto quattro premi al Sundance Film Festival 2021 (Premio speciale della giuria per il miglior cast, Miglior regia, Premio del pubblico e Gran premio della giuria), un risultato mai raggiunto prima d’ora, e un AFI Award. “CODA” si è anche aggiudicato alcune nomination agli NAACP Image Awards e nove agli Hollywood Critics Association Awards.

Apple ha ricevuto sei nomination per la 94ª edizione dei premi Oscar:

Miglior film – “CODA”

Miglior attore – Denzel Washington in “Macbeth”

Miglior attore non protagonista – Troy Kotsur in “CODA”

Miglior sceneggiatura non originale – Siân Heder per “CODA”

Miglior fotografia – Bruno Delbonnel per “Macbeth”

Miglior scenografia – Stefan Dechant per “Macbeth”

Dal debutto di Apple TV+ solo due anni fa, i film e le serie Apple hanno ottenuto un totale di 202 premi e 929 nomination, fra cui i recenti riconoscimenti con le candidature ai premi Oscar, SAG Awards, Critics Choice Award, Critics Choice Documentary Award, NAACP Image Award, Daytime e Primetime Emmy Award, e altri ancora.

