Apple TV, gli sceneggiatori di Pachinko tra i vincitori degli Humanitas Prizes

Gli sceneggiatori di “Pachinko – la moglie coreana” (su Apple TV+), “Black-ish” (ABC), “Encanto” e “Don’t Look Up” (scritto e diretto da Adam McKay) sono tra i vincitori della 46a edizione degli Humanitas Prizes, un premio per la scrittura di film e televisione destinati a promuovere la dignità umana e la libertà.

Il premio in questione è nato nel 1975 e si distingue da onori simili per gli sceneggiatori per il premio in denaro, una somma compresa tra i 10 e i 25.000 dollari.

I premi sono stati conferiti venerdì 9 settembre nell’ambito di una cerimonia che si è svolta allo Beverly Hilton in California.

Pachinko – per la quale Apple ha annunciato una seconda stagione – racconta le speranze e i sogni di una famiglia coreana immigrata mentre lascia la propria patria nel coraggioso tentativo di sopravvivere e prosperare. La storia inizia in Corea del Sud agli inizi del 1900, abbraccia quattro generazioni ed è raccontata attraverso gli occhi di Sonja, la straordinaria matriarca che riesce a trionfare contro ogni previsione.

“Pachinko” è scritta e prodotta da Soo Hugh (“The Terror”, “The Killing”), che oltre ad aver ideato la serie è anche showrunner. Kogonada e Justin Chon sono i produttori esecutivi e hanno diretto quattro episodi a testa. I produttori esecutivi sono Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res, lo studio dietro alla serie, Theresa Kang-Lowe per Blue Marble Pictures, Richard Middleton, David Kim e Sebastian Lee.

La serie di Apple è basata sul libro di Min Jin Lee che narra la storia di quattro generazioni di coreani che vivono in Giappone. Il olume è stato elencato tra i migliori libri del 2017 secondo i commentatori di Project Syndicate.

