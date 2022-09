Da Baseus il rilevatore di telecamere per stare al sicuro, solo 19 euro

Baseus presenta un accessorio davvero tanto utile a tutti gli amanti della privacy. Si tratta di un rilevatore portatile di telecamere a infrarossi, che consentirà di scovarle anche se nascoste, così da non essere ripresi a propria insaputa. Utile per chi viaggia spesso e vuole essere certo che all’interno della propria camera d’albergo non ci siano spie nascoste. Costa appena 19 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

All’apparenza può sembrare un semplice portachiavi, ma con l’eccezione che presenta una piccola finestra al suo interno, all’interno della quale posizionare l’occhio. In questo modo si riusciranno a percepire eventuali telecamere nascoste. Piccolo, leggero e discreto, potrete trasportarlo sempre con voi, in qualsiasi occasione.

Ovviamente, non si tratta di una magia, semplicemente questa piccola periferica propone quattro LED a infrarosso, che possono accendersi a tre diverse velocità. Mettendo poi l’occhio nel piccolo occhiello, vi mostrerà esattamente dove sono posizionate le telecamere nascoste, mostrandovi il piccolo puntino rosso a infrarossi che emana la telecamera, che risulterebbe invisibile ad occhio nudo. Tra gli utilizzi che più facilmente si possono immaginare quello in alberghi o luoghi pubblici. Appena entrati in camera sarà meglio effettuare un giro di ricognizione per vedere se ci sono telecamere spia nascoste.

Viene alimentata da una batteria ricaricabile tramite USB-C, che difficilmente scaricherete completamente, dato che è in grado di offrire 720 ore di autonomia in stand by. E’ disponibile nella colorazione bianca o nera, così da adattarla al meglio al propio stile, nel caso lo si volesse utilizzare anche come portachiavi da portare sempre con sé.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo di 19,05 euro.