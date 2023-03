Apple TV Plus apre le porte dello spogliatoio del Real Madrid

Apple TV+ ha condiviso il primo trailer di ‘Real Madrid – ¡Hasta el final!’, nuovo documentario che scende in campo per scoprire il dietro le quinte dell’iconico club calcistico spagnolo durate la stagione 2021-2022.

“Fomentati dai loro tifosi sfegatati, i giocatori ribaltano i pronostici e mettono a tacere gli scettici”, si legge nella descrizione del documentario.

Il documentario è diviso in tre parti, e segue la società calcistica spagnola nei ricordi che hanno portato a vincere la 14a UEFA Champions League battendo il Liverpool.

I blancos hanno scritto il loro nome per la 14a volta nell’albo d’oro grazie al gol di Vinicius Junio.

Il documentario è prodotto da This is Real A.I.E in associazione con WAKAI; i produttori esecutivi di Real Madrid C.F. sono: David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez e Jorge Cabrera e i supervisori di produzione sono François Guerin e Sara Morales.

