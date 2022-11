Apple TV Plus vuole il libro sul crollo delle criptovalute FTX

Apple è vicina a un accordo per ottenere i diritti sul nuovo libro di Michael Lewis autore dei celebri volumi “The Big Short” e “Moneyball”, una esclusiva che permetterebbe al colosso di Cupertino di ottenere i diritti di streaming sulla nuova opera dell’autore dedicata alle criptovalute e al crollo della piattaforma FTX.

“The Big Short”, in italiano “Il grande scoperto: la folle scommessa che ha sbancato Wall Street” – pubblicato in seguito anche con il titolo “La grande scommessa” – è un saggio di economia scritto da Michael Lewis pubblicato nel 2010 che ha riscosso grande successo con il film omonimo.

Il nuovo volume dello stesso autore racconta l’ascesa e il declino di Bankman-Fried CEO di FTX, con un patrimonio stimato 26 miliardi di dollari all’apice del successo, praticamente svanito con il crollo della piattaforma FTX. A novembre Bloomberg aveva stimato che il patrimonio di Bankman-Fried valeva 1 miliardo di dollari, perdendo il 94% della sua ricchezza in un solo giorno.

Apple è vicina a un accordo per ottenere i diritti sul nuovo volume di Lewis su criptovalute e FTX, ma deve vedersela con la concorrenza di Netflix e Amazon, anche queste interessate a realizzare un film o – più probabilmente – una serie TV. Il sito Deadline parla di un accordo a “sette cifre” e tra le persone che potrebbero essere coinvolte si cita anche Adam McKay, noto per avere adattato dal libro The Big Shory il film “La grande scommessa” del 2015.

