iPhone 14 Pro, le scorte stanno svanendo per i rivenditori USA

Dopo gli avvertimenti di Apple e anche di Foxconn circa la scarsa disponibilità di iPhone 14 Pro (qui la recensione) e 14 Pro Max nell’importante trimestre delle festività e dei regali di Natale, ora anche i grandi rivenditori statunitensi segnalano scorte limitate, inclusa la catena Best Buy.

La domanda degli utenti e del mercato per i modelli top di quest’anno è elevata, ma i rallentamenti di produzione e anche gli stop completi dovuti alle misure anti Covid in Cina impediscono di produrre una qualità di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sufficiente per soddisfare tutta la domanda.

Secondo le rilevazioni degli analisti le scorte di iPhone negli Apple Store sono inferiori rispetto alla vigilia del Black Friday del 2021 e occorre anche più tempo per rifornire i magazzini. L’avviso arriva anche da Corie Barry, CEO di Best Buy che segnala pressioni di inventario per gli smartphone top di gamma di Apple, come riporta Reuters.

I nuovi iPhone portano più gente nei negozi Best Buy invogliando all’acquisto: la società dichiara di aver già calcolato la scarsa disponibilità nelle previsioni per il trimestre in corso. Secondo Daniel Ives di Wedbush Apple venderà circa 8 milioni di iPhone 14 nel weekend del Black Friday, all’incirca due milioni in meno rispetto agli iPhone 13 venduti negli stessi giorni del 2021.

Diversi appassionati Apple saranno disposti a posticipare acquisto e regalo a dopo le festività pur di avere iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, per questa ragione si prevede che parte delle vendite verrà posticipata nel primo trimestre del 2023, che per Apple corrisponde al secondo trimestre fiscale del prossimo anno.

Purtroppo le ultime notizie dalla più grande fabbrica di iPhone in Cina non sono positive: si sono verificati scontri e proteste tra dipendenti e addetti alla sicurezza nello stabilimento che produce l’80% di tutti gli iPhone venduti nel mondo.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e iPhone 14 modello base: in questa guida invece i migliori accessori da abbinare.