Black Friday, sconto sul Google Pixel 6a che va al minimo, 344 euro

Sebbene Google abbia da poco rilasciato Pixel 7, tra i terminali di Big G più apprezzati c’è ancora Pixel 6a. Si tratta di un terminale davvero interessante, sia per le caratteristiche tecniche, che per il prezzo. Per il Black Friday 2022 Amazon lo propone a 344 euro, con possibilità di acquisto in 5 rate senza finanziamento. Clicca qui per acquistarlo.

Google Pixel 6a si fregia del processore Tensor, proprietario Google, appositamente creato per i terminali Pixel, che rende il telefono ancor più smart, sicuro e potente. Grande reattività e ottimo display, anche se a 60 Hz, ma ottimizzato al massimo per risultare ultra fluido.

Il processore aiuta anche il terminale ad avere più autonomia: la batteria si adegua alle esigenze dell’utente. Il dispositivo gode di un display da 6.1 pollici con risoluzione di 1080 x 2400. Naturalmente, si tratta di una unità con tecnologia OLED e supporto HDR.

Al processore si affianca una RAM da 6GB. Per quanto riguarda la batteria, è da 4400 mAh, mentre il reparto multimediale è affidato ad una fotocamera da 12 megapixel con apertura f/1.7 che garantisce ottimi scatti, con software e hardware altamente ottimizzati da parte di Google.

Al momento è in offerta Black Friday su Amazon, dove viene proposto a 344 euro in diverse colorazioni: oltre al nero è disponibile anche la tonalità verde e grigio chiaro. Clicca qui per acquistare.