macOS Ventura, iPadOS 16 e nuovi Mac, fine ottobre impegnativo per Apple

Durante il keynote di presentazione degli iPhone 14, Apple aveva fatto sapere che iPadOS 16 (futuro sistema operativo di iPad) e macOS Ventura (futuro sistema operativo per Mac) sarebbero arrivati entro ottobre.

Mancano ancora due settimane alla fine di ottobre e se Apple manterrà le promesse una data che appare come “papabile” per l’uscita dei nuovi sistemi operativi in versione definitiva sembra essere il 24 ottobre.

Mark Gurman di Bloomberg fa notare che giorno 25 ottobre, infatti, Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, e Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, sono invitati alla conferenza Tech Live del Wall Street Journal; è probabile che i due non arrivano senza niente in mano.

Oltre ai nuovi sistemi operativi per iPad e Mac, dal punto di vista hardware sono attesi nuovi Mac e iPad con chip M2. Nei giorni passati sono circolate voci secondo le quali Apple non ha predisposto un evento ufficiale ma annuncerà i nuovi prodotti diramando semplicemente dei comunicati stampa.

Il mese che sta per volgere a termine dovrebbe essere pieno di impegni per Apple. Martedì 18 ottobre dovrebbero arrivare le release candidate dei sistemi operativi (quelle fornite in anteprima agli sviluppatori per i test dell’ultimo momento); lunedì 24 ottobre dovrebbero arrivare le versioni definitive per tutti di iPadOS 16 e macOS Ventura. Non dimentichiamo che poi giorno 27 ottobre sarà quello della presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre fiscale.

Se sarà presentato, il nuovo hardware dovrebbe arrivare nei negozi a partire da venerdì 28 ottobre, completando per quest’anno l’arrivo di nuovi prodotti… a meno di qualche sorpresa dell’ultimo minuto come ad esempio le AirPods Max di seconda generazione (la prima generazione fu presentata l’8 dicembre 2020 e nei negozi arrivò il 15 dicembre).