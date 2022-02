Visore Apple AR, completati i test di produzione

A gennaio le anticipazioni su possibili problemi hardware e software indicavano che la presentazione del visore Apple AR – VR rischiava di slittare da quest’anno al 2023: ora, a distanza di poche settimane arriva una indiscrezione di segno completamente opposto secondo la quale Apple i suoi fornitori hanno completato i test di produzione.

Più precisamente si tratta della seconda fase di Engineering Validation Test, siglata EVT 2, nella quale si verifica che le unità prototipo di test rispondano agli obiettivi di progettazione e alle specifiche tecniche richieste da Apple. Sembra così che i problemi indicati a gennaio siano stati risolti, in ogni caso il report di DigiTimes è mostrato solo in anteprima nel momento in cui scriviamo e sarà pubblicato interamente nelle prossime ore. Aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Come quasi sempre accade la testata di Taiwan riprende notizie e indiscrezioni che provengono dalla catena di fornitura di Cupertino: in base a quanto circola tra i costruttori sembra che il debutto del primo visore Apple AR e VR sia di nuovo in tabella di marcia per arrivare entro la fine di quest’anno e non più nel 2023.

Ma anche se DigiTimes non è molto attendibile sulle tempistiche, altri segnali puntano nella stessa direzione. Ricordiamo infatti che all’inizio di febbraio in in iOS 15.4 beta è stato individuato il supporto per un visore, mentre negli scorsi giorni sono stati scoperti anche riferimenti a realitiyOS, il nuovo sistema operativo per visori su cui Apple sta lavorando fin dal 2017.

Il primo visore Apple è atteso con struttura leggera, due schermi micro LED 4K, fino a 15 moduli ottici, due processori principali, connettività Wi-Fi 6E, tracciamento oculare e tracciamento degli oggetti. Un concentrato di tecnologie e componenti di ultima generazione che secondo le anticipazioni spingerà in alto il prezzo del primo visore Apple che potrebbe arrivare fino a 3.000 dollari.

Per i possibili nomi del primo visore Apple rimandiamo a questo articolo di macitynet. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.