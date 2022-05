Apple valutò iPod nano tutto schermo prima di iPhone

Apple stava considerando l’idea di creare un iPod tutto schermo che fosse una sorta di iPhone X in miniatura ancor prima di lanciare il primo iPhone: ne parla Tony Fadell, l’ex vicepresidente senior della divisione iPod di Apple, nel suo nuovo libro Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, traducibile in Costruire: una guida non ortodossa per creare cose che vale la pena di fare.

Il papà di iPod mostra su Twitter una fedele rappresentazione di ciò che la multinazionale di Cupertino aveva in mente, pubblicando una fotografia di alcuni dei prototipi che all’epoca furono stampati in fase di progettazione.

«Stampare il prototipo serve per ingannare il cervello e far ripartire l’immaginazione: una volta che lo rendi un oggetto fisico, puoi vederlo e sentirlo, e così puoi farti un’idea di come potrebbe entrare a far parte della tua vita o di quella dei tuoi clienti».

Il team che stava progettando questo nuovo iPod nano sperimentò praticamente ogni possibilità – ha aggiunto Fadell – chiedendosi: «e se lo schermo fosse così grande? e se la ghiera fosse così grande? e se non ci fosse la ghiera?», e provando di volta in volta come sarebbe stato usare uno piuttosto che l’altro nella vita di tutti i giorni. Da qui l’idea di stampare in 3D i vari mockup, modelli non funzionanti, in modo da consentire al personale di avere «qualcosa da tenere in mano» per farsi un’idea concreta del prodotto finale.

Quel che poi successe è storia: per il primo iPod nano (rilasciato nel 2005) fu scelto un modello diverso, e due anni dopo venne lanciato il primo iPhone, più grande in termini di dimensioni ma con un display ben più ampio e con la capacità di poter telefonare e collegarsi all’Internet dell’epoca. E poi nel 2017 tramite iPhone X è divenuto realtà il progetto più ambizioso, quello cioè di offrire un dispositivo tutto schermo, proprio come sarebbe potuto essere iPod nano ben tredici anni prima.

Nel suo libro in vendita a partire da oggi (per ora solo in inglese, il formato Kindle è già in offerta a 15,18 euro invece di 21,69 €) c’è un intero capitolo incentrato sul design di iPod nano intitolato “Rendere tangibile l’intangibile” che, secondo Fadell, è «una delle parti più importanti dello sviluppo del prodotto, anche se ancora non stai costruendo l’hardware».

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Tony Fadell sono disponibili da questa pagina., invece quelli dedicati a iPod sono disponibili qui.