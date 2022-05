Meta, il visore VR Cambria sarà un portatile per il volto

Meta intende lanciare un nuovo visore per la realtà virtuale di fascia alta – nome in codice Project Cambria – entro l’anno: un nuovo rapporto anticipa la tabella di marcia, che prevede quattro visori da qui entro il 2024, oltre ai dettagli sul visore Cambria che viene descritto come un computer portatile per il viso.

Secondo le indiscrezioni, Cambria viene identificato internamente come un laptop per il viso o un Chromebook per il viso, in quanto si ritiene che abbia specifiche simili a quelle di un Chromebook, sebbene utilizzerà il sistema operativo VR di Meta basato su Android. Dovrebbe essere compatibile con strumenti e servizi basati sul web, nonché con alcune app usate dal visore Quest.

Si dice inoltre che Cambria sia in grado di riprodurre i contenuti ad alta risoluzione e ciò potrebbe consentire a chi lo indossa di leggere chiaramente il testo, in modo da poter inviare e-mail o altri contenuti mentre indossa il visore. Questo è probabilmente il motivo per cui Meta lo immagina e proporrà come dispositivo per il lavoro del futuro, anche se pare potrebbe non essere in grado di eseguire applicazioni desktop native comunemente utilizzate da molte aziende.

Dal documento emerge anche che chi lo indossa può guardare l’ambiente circostante utilizzando le telecamere esterne e questa funzione, denominata passthrough full-color, consentirà esperienze di realtà mista. Sappiamo inoltre che questo visore include funzioni come il rilevamento degli occhi e il riconoscimento dell’espressione facciale che potrebbero essere usate per gli avatar in Horizon World e Workrooms in modo da riprodurre esattamente le espressioni del viso e rilevare il punto in cui stanno guardando.

Si ritiene che questo dispositivo sia inoltre più pesante di Quest 2 a causa di una batteria più grande: tuttavia pare sia posizionata sulla parte posteriore, quindi dovrebbe offrire quantomeno un migliore equilibrio senza caricare troppo il peso da un lato solo.

Dalla tabella emerge che il visore nome in codice Project Cambria arriverà sul mercato a settembre e costerà 799 dollari, circa 760 euro: come molti altri prodotti tech, sarebbe dovuto arrivare l’anno scorso, ma tra pandemia e problemi alla catena di approvvigionamento l’azienda non ci è riuscita.

Per il futuro, Meta ha in cantiere altri tre visori: si dice che nel 2023 e nel 2024 arriveranno due nuovi modelli della linea Quest mentre il successore di Cambria, attualmente indicato col nome in codice Funston, è fissato per il 2024, anno in cui dovrebbe arrivare anche il primo paio di occhiali AR della società.