Apple Watch Ultra, il GPS mostra i muscoli tagliando il prato

Per sua natura Apple Watch Ultra è stato dato in pasto e in prova a esperti di attività outdoor e sport estremi, sottoposto a cadute, immersioni, scalate, puntelli e martelli per saggiarne la durevolezza, in alcuni casi fino alla distruzione completa: in tutti i casi l’indossabile ha dimostrato di meritare l’appellativo di Ultra, ma nessuno avrebbe immaginato che per saggiare la bontà delle funzioni GPS migliorate sarebbe stato sufficiente tagliare il prato di casa con Apple Watch Ultra al polso.

L’originale idea è di un utente Twitter che ha pensato bene di falciare il prato di casa indossando sia il suo precedente Apple Watch 4 e anche Apple Watch Ultra, monitorando tracciato e rilevazioni GPS con entrambi i dispositivi. Ricordiamo che Apple Watch Ultra è dotato di un GPS a doppia frequenza, in grado di funzionare sia con la tradizionale tecnologia LP1, la stessa impiegata finora in tutti gli Apple Watch fino a Series 8 e Apple Watch SE 2022, sia con la più recente e precisa tecnologia GPS L5.

Quest’ultima permette una elaborazione del segnale più avanzata, con la riduzione di diversi errori, offrendo allo stesso tempo un segnale più consistente. Questo anche nei casi in cui il segnale GPS LP1 tradizionale mostra i suoi limiti, come per esempio può accadere tra gli edifici alti di una grande città, così come tra piante e fogliame quando si è all’aperto.

Anche se il test del taglio del prato è tutt’altro che scientifico, risulta lampante osservare il tracciato GPS di Apple Watch Ultra confrontato con un Apple Watch precedente. Con il modello datato il percorso non è stato rilevato in modo corretto e mostra anche grandi escursioni, anche di diversi chilometri, fuori dall’area effettivamente coperta dall’utente. Il divario del tracciamento e della precisione offerti da Apple Watch Ultra emerge immediatamente osservandone il tracciato.

