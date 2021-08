Apple Watch 7 di un millimetro più grande per una enorme differenza

Apple Watch 7 potrebbe essere rilasciato con opzioni di dimensioni da 41 e 45 mm, anche se i vecchi cinturini rimarrebbero completamente compatibili. Queste le ultime indiscrezioni apparse in rete.

A diffondere la voce è il leaker noto come Uncle Pan, che ne ha parlato sul sito di social media cinese Weibo e ha condiviso un breve post sul potenziale cambiamento. Il post è corredato dalle immagini dei rendering di Jon Prosser.

Il post tradotto recita così:

Ho vagamente la sensazione che i due modelli di Apple Watch Series 7 quest’anno siano 41 mm e 45 mm e che i cinturini nuovi e vecchi siano universali

Apple ha aumentato il display dell’Apple Watch solo una volta, di 2 mm, quando si è passati a un formato di visualizzazione edge-to-edge a partire da Apple Watch Series 4. La richiesta da parte dei consumatori di Apple Watch di mantenere i cinturini universali è anche una forza trainante nella filosofia del design di Apple.

L’aumento di un millimetro pare poco, ma dietro ad esso potrebbe nascondersi un importante novità estetica e di design. Si ritiene infatti prevede che Apple passerà a un design piatto nello stile dei nuovi iPhone e iPad Pro. Uncle Pan conferma anche il rendering di Jon Prosser nelle risposte al post, affermando che lo smartwatch presenterà “bordi ad angolo retto”.

Questo potrebbe dare al display un po’ più spazio ma anche e soprattutto cambiare per la prima volta dopo il debutto dal 2015 lo stile dello smart Swatch. Se infatti è vero, come abbiamo detto poco sopra, che già una volta Apple Watch è aumentato di dimensione è altrettanto vero che in quella occasione il design non era cambiato.

Altre indiscrezioni per “Apple Watch Series 7” includono l’aggiunta del supporto 5G, nuove opzioni di materiale e funzionalità incentrate sulla salute. Un cambiamento nella cornice fisica, insieme a un aumento delle dimensioni, consentirebbe anche un vano batteria più grande. Se Apple aggiungerà effettivamente il 5G al suo dispositivo indossabile, sarà interessante vedere quale sarà la durata della batteria.

Probabilmente Apple annuncerà Apple Watch Series 7 durante uno degli eventi previsti per settembre. La società dovrebbe anche rivelare la gamma di iPhone 13 con fotocamere e processori migliorati.

Tutto quello che sappiamo al momento su Apple Watch 7 lo trovate direttamente a questo indirizzo, mentre per restare aggiornati su iPhone 13 si parte da qui.