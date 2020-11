Kuo: Apple Watch Serie 7 cambierà design

Il design complessivo rimane sempre lo stesso dalla prima generazione, con una serie di ritocchi estetici più consistenti che Apple ha introdotto con Apple Watch Serie 4 nel 2018, look che è poi rimasto invariato fino alla generazione attuale, con Watch Serie 6 e Watch SE, ma sembra che con la prossima generazione arriveranno novità anche di design per Apple Watch Serie 7 atteso nel 2021. Una anticipazione da prendere in seria considerazione visto che non proviene da un leaker più o meno affidabile, bensì da Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, che più di una volta ha dimostrato di essere in grado di anticipare con grande precisione le novità di Apple presentate poi diversi mesi più tardi.

Purtroppo (o per fortuna, per chi non vuole rovinarsi la sorpresa) per il momento non si sa molto altro se non che «Il design dal punto di vista del fattore forma sarà migliorato» e che presenterà alcuni miglioramenti dal punto di vista del monitoraggio dela salute. Kuo cioè non dice come cambia e quanto cambia, ma solo che cambierà. Sarà semplicemente più sottile, il che basterebbe già per renderlo ancora più elegante soprattutto sui polsi più piccoli, oppure avrà le cornici squadrate come quelle degli altri dispositivi Apple?

I bordi piatti sono un qualcosa che gli utenti Apple hanno potuto assaggiare agli inizi del secondo decennio del nuovo millennio con iPhone 4 e le successive tre generazioni, poi tutti i dispositivi successivi hanno avuto cornici stondate. Il ritorno del profilo netto c’è stato con la prima generazione di iPad Pro, sebbene i MacBook Pro hanno in realtà sempre avuto una cornice piuttosto piatta.

L’uniformità visiva c’è stata quest’anno con la serie iPhone 12, la prima dopo sei anni ad essere nuovamente caratterizzata da bordi squadrati. All’appello mancherebbe appunto soltanto Apple Watch, anche se per gli orologi è diverso: sarebbe soltanto un allineamento visivo perché una cornice piatta sulla cassa di un orologio non porta molti benefici rispetto alla maneggevolezza e alla migliore impugnatura che invece hanno iPhone e iPad, che vanno per l’appunto tenuti tra le mani mentre si usano.

Insomma, se escludiamo il fatto che dalla serie Watch 4 la curvatura della cassa di Apple Watch è leggermente più ampia per raccordarsi alla larghezza degli attacchi del cinturino (che sono comunque rimasti sempre gli stessi), non c’è mai stato un cambiamento significativo nel design dell’orologio. Chissà, magari Apple Watch Serie 7 potrebbe perfino cambiare totalmente la forma della cassa passando dal quadrato al rotondo. Un cambiamento del genere richiederebbe probabilmente un ripensamento completo dell’interfaccia grafica e delle applicazioni realizzate dagli sviluppatori (e non sarebbe certo la prima volta), ma vista la genericità della voce, non è da escludere ma sembra poco probabile.

