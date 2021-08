Photoleap per iPhone e iPad trasforma le foto in opere d’arte

Mettete in gioco la vostra creatività modificando le foto presenti su iPhone e iPad con Photoleap, una potente applicazione di elaborazione delle fotografie che permette di creare delle opere d’arte anche senza alcuna conoscenza tecnica in materia artistica. Offre decine di strumenti per la sovrapposizione e la fusione di due o più livelli, inclusi quelli per aggiungere effetti speciali, filtri e regolare il tutto anche millimetricamente attraverso svariati pennelli. L’app, come scrivono gli sviluppatori, permette di trasformare un’idea «in arte spettacolare» direttamente sullo smartphone.

Di conseguenza elimina anche la necessità di acquistare e imparare ad utilizzare un software per PC complicato come può essere ad esempio Photoshop. L’app permette infatti di sovrapporre immagini e creare foto a doppia esposizione in pochi click, regolando poi la modalità di fusione e trasparenza, nonché la prospettiva o più semplicemente andando a sostituire lo sfondo di una foto con quello di un’altra.

Dall’app è anche possibile scrivere e disegnare sopra le immagini, aggiungere filtri fotografici d’effetto e creare volantini e poster destinati alla stampa o alla più rapida condivisione sui social network. Ci sono anche gli strumenti per mascherare una porzione delle foto, modificare i colori, rimuovere macchie e oggetti per eliminare i difetti, sfocare una parte di un’immagine a protezione della privacy di uno o più soggetti inquadrati e molto altro ancora. Supporta anche i file RAW oltre che la profondità di immagine di 16 bit per regolazioni tonali di alta qualità.

L’app “Photoleap” è sviluppata da Lightricks, è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in 121esima posizione nella categoria “Foto e video” su App Store, dove ha ricevuto oltre 4.700 valutazioni con una media di 4,6 stelle su 5. La versione attuale è la numero 2.2.29 e per poter essere installata richiede almeno 240 MB di spazio e la versione 13.0 di iOS e iPadOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile abbonarsi acquistando uno dei pacchetti disponibili a prezzi che vanno dai 4,99 euro ai 38,99 euro. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili come dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app, sulla posizione e sugli acquisti, oltre alle informazioni di contatto, che vengono collegate all’identità dell’utente, alcune delle quali con il preciso scopo di monitorarne l’attività.