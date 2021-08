Apple Watch 7 disponibile in Cina, ma è un clone

Dopo le speculazioni sul possibile ingrandimento di Apple Watch 7, che offrirebbe varianti da 41 e 45 mm, lo smartwatch della Mela appare in Cina. No, è solo un clone.

In vista del lancio di Apple Watch Series 7, i clienti della Cina continentale sono già in grado di acquistare il suo clone. Apple non ha ancora confermato l’arrivo di alcuna riprogettazione, ma questi cloni sono esteticamente corrispondenti ai dettagli trapelati nelle settimane scorse riguardo al possibile restyiling dell’orologio Apple.

Mostrato dall’utente di Twitter Majin Bu, la serie di immagini mostra colori e materiali diversi. Bu dice che i cloni saranno venduti a circa 60 in Cina.

Majin Bu ha pubblicato di recente le immagini trovate sui social media cinesi di quello che si ritiene sia un autentico cinturino per Apple Watch progettato da Apple. Sempre in linea con i rapporti precedenti, il cinturino viene mostrato contrassegnato come per un orologio da 41 mm.

Ricordiamo che tra gli ultimi rumor su Apple Watch 7 anche quello che ha mostrato un presunto cinturino per una variante da 45 mm non ancora annunciata. Si ritiene che le versioni da 41 e 45 mm siano comunque verosimili, perché Apple potrebbe aver intenzione di presentare un quadrante con bordi più squadrati e simili alla linea iPhone 12, che permetterebbero al display di essere leggermente più grande, per l’appunto 1mm in più rispetto all’attuale linea di Apple Watch Serie 6.