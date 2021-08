Su DAZN Watch Party le partite si guardano in video chat con gli amici

Sebbene la prima giornata di campionato abbia sollevato qualche polemica per uno streaming non perfetto, non si può certamente dire che DAZN non stia lavorando per rendere la visione delle partite di calcio sempre più interessante. Con Watch Party è possibile guardare in video conferenza le partite, commentandole con gli amici.

Watch Party è la funzione che permette di guardare eventi live insieme agli amici o familiari, in co-visualizzazione, ognuno dal proprio salotto di casa. Durante la visione, la fotocamera e l’audio del dispositivo prescelto per la visione (su web) permetteranno di vedere amici e commentare la partita.

Watch Party funziona con qualsiasi evento live su DAZN, solo per gli eventi live, ma non per i canali live come ad esempio Eurosport. Lo streaming dell’evento sarà sincronizzato per essere mostrato contemporaneamente a tutti, in modo da evitare che qualcuno esulti prima dei partecipanti.

Watch Party permette di visualizzare lo stesso evento ad un massimo di quattro persone e funziona solo sulla versione web, quindi da utilizzare su portatile, PC o su dazn.com.

Watch Party è attualmente disponibile per i clienti in Italia e per il corretto funzionamento è sufficiente seleziona qualsiasi evento live, quindi seleziona l’opzione Watch Party che si trova nella parte inferiore del video player.

A questo punto il video in streaming si ricaricherà facendo apparire nella parte inferiore dello schermo uno spazio per altri 3 amici, da invitare dopo aver selezionato la voce “Entra nella chat room”. Si potranno selezionare le impostazioni preferite per la fotocamera e microfono, potendo scegliere il nome visualizzato per entrare a far parte della stanza.

A questo punto di potranno invitare gli amici, tramite il pulsante “Aggiungi amico” su uno degli spazi vuoti lungo la parte inferiore dello schermo. Quindi, si copia il link e lo si invita al party.

