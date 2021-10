Apple Watch 7 preordini: le consegne slittano fino a novembre

Nelle scorse ore gli Apple Store online in Italia e nel mondo erano fuori servizio per l’aggiornamento in corso: ora tornano di nuovo disponibili per l’inizio dei preordini del nuovo Apple Watch 7 a partire da 439 euro e con consegne e disponibilità nei negozi a partire da venerdì 15 ottobre. Aggiornato: in calce in questo articolo trovate l’aggiornamento sui tempi di consegna stimati.

Lo smartwatch di ultima generazione di Apple si può comprare con cassa da 41mm oppure da 45mm, scegliendo la versione GPS oppure GPS + Cellular in grado di connettersi autonomamente alla rete cellulare per effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming e altro ancora senza dover avere con se iPhone.

Per quanto riguarda invece i materiali si parte con i modelli con cassa realizzata in alluminio, ora in cinque nuove colorazioni tra verde, azzurro, rosso (product)RED, galassia e mezzanotte. I modelli in acciaio inossidabile, Apple Watch Edition, Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 rimangono ancora disponibili nei colori esistenti.

Naturalmente, come sempre avviene a ogni lancio di un nuovo modello, Apple ha introdotto una ampia gamma di cinturini e bracciali in nuove colorazioni perfettamente abbinate con l’indossabile, in questo modo ogni utente può scegliere oppure creare la combinazione tra cassa e cinturino che preferisce.

Se le anticipazioni verranno confermate la disponibilità iniziale di Apple Watch 7 potrebbe risultare limitata. Questo significa che chi è interessato all’acquisto, ma non lo preordina subito, potrebbe ritrovarsi costretto ad attendere a lungo. Ricordiamo che oltre che su Apple Store, i preordini Apple Watch 7 sono disponibili anche su Amazon.

Ricordiamo che spesso Amazon offre tempi di spedizione e consegna inferiori rispetto persino ad Apple Store. Le due pagine di listini Amazon, da questo collegamento per Apple Watch 7 GPS e invece da quest’altra pagina per Apple Watch 7 con GPS + Cellular sono online e contengono molte configurazioni proposte al lancio.

Aggiornamento delle ore 15,20: slittano i tempi di consegna

Pochi minuti dopo l’inizio dei preordini la disponibilità di vari modelli di Apple Watch 7 è risultata limitata. Questo si traduce in tempi di spedizione e di consegna stimata più lunghi. Alcune versioni vengono indicate in consegna tra il 26-28 ottobre, in ogni caso per le edizioni speciali e i modelli Hermes occorre aspettare fino a novembre inoltrato, in alcuni casi fino al 16-23 ottobre.

Per chi vuole Apple Watch 7 con consegna al primo giorno utile, venerdì 15 ottobre, occorre scegliere modelli con cassa in alluminio, ma questo vale nel momento in cui scriviamo. È molto probabile che i tempi si allungheranno anche per altre combinazioni di dimensioni e materiali della cassa. Ricordiamo che spesso le tempistiche risultano migliori acquistandolo su Amazon.

Tutte le novità di Apple Watch Serie 7 sono in questo articolo, invece per tutte le novità di watchOS 8 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.